Власти Калининграда потратят до 500 млн рублей на покупку современных трамваев

Калининград, 25 января. В городе закончились испытания созданного в Санкт-Петербурге трамвая «Корсар». Машина получила сертификат соответствия обязательным требованиям и будет запущена в серийное производство, а в следующем году регион планирует купить целый трамвайный парк.

«В этом году город готов будет приобрести 16 новых вагонов, хотя пока еще большой вопрос, где их разместить, в следующем десять. Производитель называет среднюю сумму 60–70 млн рублей, но тут многое зависит от комплектации. В любом случае, как и все другие городские покупки, трамваи будут приобретаться для Калининграда через открытые аукционы», — рассказала глава администрации города Елена Дятлова в Instagram.

Помимо трамваев «Корсар» в Калининграде появятся новые автобусы. Запланирован ремонт дорог, а также расширение транспортной сети в целом.

«Совместно с городской администрацией определяемся по объему финансирования на развитие трамвайной сети и обновление городского парка. В следующем году планируем довести общий бюджет на эти цели до 500 миллионов рублей. Это позволит нам как купить новые трамваи, так и автобусы. В городе ремонтируются и строятся новые дороги, улучшается их качество. Поэтому речь идет также о расширении маршрутной сети», — сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В инновационном низкопольном трамвае «Корсар», который покупают для города, предусмотрено 29 мест, однако поместится туда 177 человек. Транспорт будет очень удобен для маломобильных граждан и оснащен системой климат-контроля, USB-розетками, WiFi-оборудованием, а также современными мультимедийными комплексами.

Ранее ФАН сообщал о восстановлении трамвайной сети в Калининграде. Власти реконструируют маршрут от Южного вокзала до Центрального парка.