Студентка вышла из общежития колледжа в Калининградской области и пропала

Калининград, 25 января. Семнадцатилетняя Маргарита Яблокова разыскивается в городе Озерске Калининградской области, сообщили ФАН в пресс-службе полиции. Девушка вышла из общежития агропромышленного колледжа и исчезла. Поисково-спасательный отряд «Запад» ее пока не ищет.

«К нам за помощью не обращались», — сказала руководитель организации Екатерина Преснякова корреспонденту ФАН.

Она заявила, что фамилию ребенка слышит впервые.

Всех владеющих информацией о местонахождении Маргариты Яблоковой просят связаться с полицией по телефону 8 (40142) 3-24-02 (дежурная часть), 8 (40142) 3-23-46 (уголовный розыск) или 02.