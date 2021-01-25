Почти 10 тысяч человек заражены коронавирусом в Калининградской области

Калининград, 25 января. В регионе зарегистрирован 191 случай новой коронавирусной инфекции. 145 человек одновременно заболели ОРВИ, 31 пневмонией, 15 переносят заболевание бессимптомно.
Среди заразившихся:
— 60 пенсионеров, в том числе 59 старше 65 лет;
— 11 медиков;
— 11 работающих на промышленных предприятиях;
— семь сотрудников образовательных учреждений;
— семь занятых на транспортных предприятиях, транспортных узлах, в том числе водители транспортных средств;
— 13 трудящихся в сфере торговли и общественного питания;
— два кадра предприятий пищевой промышленности;
— три работника сельского хозяйства;
— трое служащих банков, юридических и нотариальных контор;
— четверо занятых в организациях культуры и досуга;
— два сотрудника компании по оказанию телекоммуникационных услуг;
— трое охранников;
— 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
— 10 учащихся школ;
— студент БФУ;
— младенец;
— 19 неработающих.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 25 января на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 506 947 человек, из них выявлено 22 923 случая заражения. 20 298 человек выздоровели, умерли 215, остаются под медицинским наблюдением 9 698 человек.