Почти 10 тысяч человек заражены коронавирусом в Калининградской области

Калининград, 25 января. В регионе зарегистрирован 191 случай новой коронавирусной инфекции. 145 человек одновременно заболели ОРВИ, 31 пневмонией, 15 переносят заболевание бессимптомно.

Среди заразившихся:

— 60 пенсионеров, в том числе 59 старше 65 лет;

— 11 медиков;

— 11 работающих на промышленных предприятиях;

— семь сотрудников образовательных учреждений;

— семь занятых на транспортных предприятиях, транспортных узлах, в том числе водители транспортных средств;

— 13 трудящихся в сфере торговли и общественного питания;

— два кадра предприятий пищевой промышленности;

— три работника сельского хозяйства;

— трое служащих банков, юридических и нотариальных контор;

— четверо занятых в организациях культуры и досуга;

— два сотрудника компании по оказанию телекоммуникационных услуг;

— трое охранников;

— 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

— 10 учащихся школ;

— студент БФУ;

— младенец;

— 19 неработающих.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 25 января на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 506 947 человек, из них выявлено 22 923 случая заражения. 20 298 человек выздоровели, умерли 215, остаются под медицинским наблюдением 9 698 человек.