Полиция ликвидировала сеть продаж наркотиков через DarkNet в Калининграде

Калининград, 22 января. В 2020 году полиция значительно повысила эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Об этом стало известно после итогового совещания регионального УМВД с участием губернатора Антона Алиханова.

Полицией Калининградской области выявлено 731 тяжкое наркопреступление. Сотрудниками МВД изъято более 21 килограмма наркотиков, а также пресечена деятельность 21 интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. В регионе орудовали целые организованные преступные группировки.

«Крупнейший интернет-магазин в истории Калининградской области, организатор которого находился на нашей территории в теневом сегменте сети интернет, в TOR-сети DarkNet, был закрыт именно в этом году. Его деятельность пресечена. Они, пока работали, успели провернуть около четырех тысяч сделок. Делали закладки. Выявлено девять закладчиков, которые продавали наркотики по всей области, и их организатор», — сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе полиции.

Злоумышленники закапывали закладки в землю, прикрепляли их на магнитах к табличкам домов и водосточным трубам. Сейчас всем им предъявлены обвинения, они находятся в следственном изоляторе.

Ранее ФАН сообщал, что двое жителей Приморья отправятся в тюрьму за сбыт наркотиков. С ноября прошлого года они успели оставить во Владивостоке более 450 закладок.