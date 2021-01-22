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Полиция Калининграда пресекла деятельность восьми ОПГ

Полиция Калининграда пресекла деятельность семи ОПГ

Калининград, 22 января. В УМВД России по Калининградской области отчитались по результатам борьбы с организованной преступностью в 2020 году. В регионе прошло расширенное совещание с участием генерал-майора полиции Игоря Илларионова. На нем присутствовал губернатор Антон Алиханов, председатель калининградского областного суда Евгений Быков и старший советник юстиции Александр Авдеев, также исполняющий обязанности прокурора. 

Полиция Калининграда пресекла деятельность семи ОПГ

За 2020 год МВД удалось пресечь деятельность восьми преступных группировок. 43 их участникам были предъявлены обвинения в 25 тяжких преступлениях. Также оперативники при поддержке бойцов спецназа СОБР задержали подозреваемых в вымогательстве 5 млн рублей у предпринимателя. Двое мужчин, находясь на территории строящегося ангара, угрожали бизнесмену физической расправой и уничтожением его имущества. Следователями Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ, а в ходе обысков у фигурантов изъяли травматическое и огнестрельное оружие, а также предметы и документы, ставшие доказательствами. 

Весной прошлого года полиции удалось завершить расследование уголовного дела банды черных риэлторов, которые разрабатывали и реализовывали схемы хищения элитного жилья. Преступники снимали хорошие квартиры на длительный срок и пытались их продать с целью получения залога. Они использовали поддельные документы, гримировались и сочиняли легенды. В частности, одна из мошенниц сыграла хозяйку квартиры, сыну которой срочно требуется большая сумма денег. Сотрудники управления уголовного розыска задержали злоумышленников, изъяли у них средства для изменения внешности, мобильные телефоны с сим-картами, оформленными на подставных лиц, и поступившие им 4 миллиона 300 тысяч рублей. 

Полиция Калининграда пресекла деятельность семи ОПГ

Помимо всего прочего, в минувшем году полиция предотвратила заказное убийство 72-летнего местного жителя. Его организатора удалось задержать.

«Оперативники установили, что председатель одного из товариществ собственников жилья предложил ранее судимому знакомому за денежное вознаграждение совершить убийство одного из собственников. Как выяснилось в дальнейшем, причиной конфликта стали многочисленные жалобы, которые тот писал в различные инстанции», — сообщили ФАН в пресс-службе полиции. 

Пожилого мужчину взяли под охрану и поместили в безопасное место, а после инсценировали его гибель. Он якобы был обнаружен с признаками насильственной смерти. Эти действия убедили заказчика, и он расплатился со своим исполнителем, передав ему 100 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками уголовного розыска и «Росгвардией». 

Полиция Калининграда пресекла деятельность семи ОПГ

На совещании с участием губернатора объявили о достижении результатов в раскрытии резонансных преступлений прошлых лет. Удалось наказать избившего мужчину до смерти злоумышленника. Он убил человека 10 лет назад в Багратионовском районе Калининграда и скрывался в другом регионе России, но его поймали. Также у полиции получилось найти убийцу несовершеннолетней, преступление в отношении которой было совершено в 1998 году в парке Южный. Подозреваемый в нем уже был осужден за ряд других особо тяжких деяний и сейчас отбывает наказание в колонии. 

Полиция Калининграда пресекла деятельность семи ОПГ

В пресс-службе полиции ФАН эксклюзивно рассказали о борьбе с преступностью в Калининградской области.

«Криминогенная обстановка в регионе под контролем. По темпам снижения преступности Калининградская область первая на всем Северо-Западе России. Преступлений стало меньше на девять процентов, чем в прошлом году. Полиция активно работает и злоумышленники быстро оказываются за решеткой, благодаря чему они больше не могут совершать противоправные деяния. Удалось поймать 43 членов группировок ОПГ, которые  занимались вымогательством и торговлей наркотиками», — сказали корреспонденту ФАН. 

Полиция Калининграда пресекла деятельность семи ОПГ

В пресс-службе полиции отметили, что в 2020 году крупнейший интернет-магазин, организатор которого всегда находился на территории Калининградской области, Darknet, был закрыт благодаря усилиям МВД. Деятельность распространителей наркотиков пресекли: и закладчики, и их наймодатели были пойманы.

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