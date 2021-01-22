Полиция Калининграда пресекла деятельность семи ОПГ

Калининград, 22 января. В УМВД России по Калининградской области отчитались по результатам борьбы с организованной преступностью в 2020 году. В регионе прошло расширенное совещание с участием генерал-майора полиции Игоря Илларионова. На нем присутствовал губернатор Антон Алиханов, председатель калининградского областного суда Евгений Быков и старший советник юстиции Александр Авдеев, также исполняющий обязанности прокурора.

За 2020 год МВД удалось пресечь деятельность восьми преступных группировок. 43 их участникам были предъявлены обвинения в 25 тяжких преступлениях. Также оперативники при поддержке бойцов спецназа СОБР задержали подозреваемых в вымогательстве 5 млн рублей у предпринимателя. Двое мужчин, находясь на территории строящегося ангара, угрожали бизнесмену физической расправой и уничтожением его имущества. Следователями Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ, а в ходе обысков у фигурантов изъяли травматическое и огнестрельное оружие, а также предметы и документы, ставшие доказательствами.

Весной прошлого года полиции удалось завершить расследование уголовного дела банды черных риэлторов, которые разрабатывали и реализовывали схемы хищения элитного жилья. Преступники снимали хорошие квартиры на длительный срок и пытались их продать с целью получения залога. Они использовали поддельные документы, гримировались и сочиняли легенды. В частности, одна из мошенниц сыграла хозяйку квартиры, сыну которой срочно требуется большая сумма денег. Сотрудники управления уголовного розыска задержали злоумышленников, изъяли у них средства для изменения внешности, мобильные телефоны с сим-картами, оформленными на подставных лиц, и поступившие им 4 миллиона 300 тысяч рублей.

Помимо всего прочего, в минувшем году полиция предотвратила заказное убийство 72-летнего местного жителя. Его организатора удалось задержать.

«Оперативники установили, что председатель одного из товариществ собственников жилья предложил ранее судимому знакомому за денежное вознаграждение совершить убийство одного из собственников. Как выяснилось в дальнейшем, причиной конфликта стали многочисленные жалобы, которые тот писал в различные инстанции», — сообщили ФАН в пресс-службе полиции.

Пожилого мужчину взяли под охрану и поместили в безопасное место, а после инсценировали его гибель. Он якобы был обнаружен с признаками насильственной смерти. Эти действия убедили заказчика, и он расплатился со своим исполнителем, передав ему 100 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками уголовного розыска и «Росгвардией».

На совещании с участием губернатора объявили о достижении результатов в раскрытии резонансных преступлений прошлых лет. Удалось наказать избившего мужчину до смерти злоумышленника. Он убил человека 10 лет назад в Багратионовском районе Калининграда и скрывался в другом регионе России, но его поймали. Также у полиции получилось найти убийцу несовершеннолетней, преступление в отношении которой было совершено в 1998 году в парке Южный. Подозреваемый в нем уже был осужден за ряд других особо тяжких деяний и сейчас отбывает наказание в колонии.

В пресс-службе полиции ФАН эксклюзивно рассказали о борьбе с преступностью в Калининградской области.

«Криминогенная обстановка в регионе под контролем. По темпам снижения преступности Калининградская область первая на всем Северо-Западе России. Преступлений стало меньше на девять процентов, чем в прошлом году. Полиция активно работает и злоумышленники быстро оказываются за решеткой, благодаря чему они больше не могут совершать противоправные деяния. Удалось поймать 43 членов группировок ОПГ, которые занимались вымогательством и торговлей наркотиками», — сказали корреспонденту ФАН.

В пресс-службе полиции отметили, что в 2020 году крупнейший интернет-магазин, организатор которого всегда находился на территории Калининградской области, Darknet, был закрыт благодаря усилиям МВД. Деятельность распространителей наркотиков пресекли: и закладчики, и их наймодатели были пойманы.