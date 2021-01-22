Полиция Калининграда в ушедшем году выявила 117 коррупционных преступлений

Калининград, 22 января. В 2020 году сотрудниками полиции выявлено 117 коррупционных преступлений, в том числе 23 факта дачи взяток. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В городе прошло совещание, посвященное итогам работы ведомства в уходящем году. В нем приняли участие губернатор Антон Алиханов, председатель областного суда Евгений Быков и старший советник юстиции региона Александр Авдеев.

Совместно с правительством Калининградской области органы изобличили начальника отдела лицензирования министерства экономического развития, а также его заместителя. Преступники сформировали группировку, которая помогала им получать взятки за продление лицензий на продажу алкоголя. Следственный комитет выявил восемь фактов их неправомерной деятельности и предъявил обвинение. Полиция также пресекла незаконную ловлю рыбы во время двухмесячника тишины. В рамках этой операции было изъято 800 кг ценных пород рыбы на сумму более 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Пресечена деятельность незаконных пунктов обмена. Полиция нашла три помещения, в которых валюту меняли без лицензии, и изъяла расчетно-кассовое оборудование и более 40 млн рублей денег. Пойманы были и дайверы, незаконно добывающие янтарь на дне Балтийского моря. Полицейские конфисковали 14,5 кг полудрагоценного камня, лодки, акваланги и водометы.

Факты незаконной добычи янтаря в регионе пресекаются на регулярной основе.