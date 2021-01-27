Калининградцы массово жалуются на перерасчеты в 12-30 тысяч от местного «Водоканала»

Калининград, 27 января. Местные жители жалуются на перерасчеты регионального «Водоканала». В одном из домов города 15 человек получили квитанции, в которых им одномоментно начислили от 12 до 30 тыс. долга, хотя они утверждают, что платили за воду и имели поверенные счетчики.

«Основания для перерасчета называются различные. Людям, у которых стоят счетчики, говорят, что они не предоставили паспорта и акты поверки (что является ложью!). При повторном предоставлении актов говорят, что у данной службы не было полномочий на поверку. В квартирах без счетчиков говорят, что насчитали за прописанных, которые прописаны по 3 года, и эти сведения есть в УК. При этом акты перерасчетов предоставлять отказываются», — рассказывают калининградцы.

Горожане готовят коллективные жалобы в Федеральную антимонопольную службу, а также управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Ситуации, подобные этой, происходят по всему городу.

«Ставлю счетчики на воду, беру справку с ЖЭКА о количестве прописанных. Платил всегда за двоих, тогда было прописано 4, но после развода жил один, письменно предоставил объяснения от бывшей жены, что они жили по другому адресу, через пару недель они выписались. Долг все равно вешают! Как с ними бороться? Получил перерасчет на 16 тысяч!» — рассказывает корреспонденту ФАН еще один горожанин.

По словам мужчины, такая проблема решается только через суд, а это большие расходы. Услуги адвоката стоят в Калининграде от 30 тысяч рублей, в противном случае есть риск стать должником. Так случилось с горожанкой Лилией Щеблыкиной, у которой нет средств на дорого юриста. Она работает журналистом. В 2019 году девушка получила квитанцию с общим долгом в 70 тысяч рублей. Эту сумму ей насчитали одномоментно, упирая на нехватку данных о количестве собственников в квартире, хотя эти сведения были в ее управляющей компании «Эконом». Она до сих под должна 27 тысяч «Водоканалу», а еще 43 тысячи другим снабжающим организациям, поскольку не намерена признавать долг. Женщина говорит, что вносит коммунальные платежи в срок, и показывает ФАН документы.

«В управляющей компании мне заявили, что не располагали данными о количестве собственников в квартире, хотя они не менялись с момента постройки дома! Я брала у них поквартирную карту, и там была эта информация в феврале 2019! В «Водоканале» же мне грубо заявили, что пересчитали «по собственникам», обвинили в воровстве и намеренном получении платежек на одного человека, утаивании информации о собственниках и обмане, хотя я всегда честно платила за воду! Разве я не заметила бы увеличения суммы в платежке, если бы мы мне начислили по собственникам сразу, в 2017 году? Они пересчитали платежи за три года в один момент и хотят заработать на мне сразу 70 тысяч!» — возмущается Лилия Щеблыкина в разговоре с корреспондентом ФАН.

Лилия уверяет, что оплачивает коммунальные платежи в срок, но из-за перерасчета ее обвиняют в намеренном сокрытии информации и обмане. Не так давно девушка получила судебный приказ и извещение от «Водоканала» с угрозой отключения воды из-за неуплаты платежей, которые она считает начисленными несправедливо. Все текущие квитанции она оплачивает, ее долг ни перед «Водоканалом», ни перед кем-то другим не растет.

Корреспондент ФАН связался с пресс-службой калининградского «Водоканала», чтобы узнать, по какой причине муниципальное предприятие делает единовременные перерасчеты горожанам на суммы от 12 тысяч рублей.

«Ситуация калининградки аналогична тем, у которых начисления ведутся по нормативу. Счетчик в квартире стоит, но срок поверки его вышел, и начисления ведутся либо на собственников, когда мы о них знаем, либо на прописанных. Начисление не велось до 2017 года, потому что постановление 354, которое регулирует наши с вами отношения, действительно не позволяло начислять на квартиры, в которых никто не прописан. С января 2017 это начисление началось, но на одного собственника, потом в марте 2019 году УК передала нам данные путем внесения изменений в лицевой счет, что количество собственников другое. В связи с этим мы сделали перерасчет с января 17-го по март 19-го на четырех человек. По этому же постановлению потребитель должен нас извещать об изменениях в лицевом счете в течение пяти дней», — заявил по вопросу жительницы Калининграда Борис Серебряков, заместитель директора по коммерческим вопросам МУП «Водоканал».

Информацию горожанки о том, что число собственников в квартире никогда не менялось, а данные об этом всегда были в управляющей компании, он не воспринял, а ее обвинил в воровстве воды. Девушка проживала в 2017-2019 в Санкт-Петербурге и была прописана там с 2007 года. Коммунальные платежи за квартиру в Калининграде Лилия Щеблыкина вносила ежемесячно каждый год, хотя сама там не находилась. В ее жилье установлены счетчики, которые были поверены в момент ее приезда и признаны исправными. Она никогда их не меняла.

«Это выявленное воровство, потому что воды она потребляла явно больше, если их там было четверо. И как раз также в этом постановлении и написано, что те люди, у которых нет счетчиков, должны в течение пяти дней извещать нас об изменениях. Если в квартире проживает больше одного человека, они должны были нас уведомить», — уверены в калининградском «Водоканале».

Сейчас Лилия Щеблыкина вынуждена самостоятельно судиться с ресурсоснабжающими организациями и предоставлять им доказательства своей правоты. Мировой судья сначала придерживался той же точки зрения, что и коммерческий директор «Водоканала», но взглянув на квитанции, пожелал установить истину и разобраться в начислениях муниципальных предприятий Калининграда. Новое заседание по ее делу состоится 11 февраля. Горожане же составляют жалобу в ФАС и приняли помощь узнавшего об их перерасчетах местного юриста Юлии Игнатовой.

« «Водоканалом» было проигнорировано Постановление Правительства 424, по которому до 1.01.21 не применяются штрафные санкции, такие как повышающий коэффициент 1,5, а собственники освобождаются от поверки ИПУ. Если ваша ситуация подпадает под следующие обстоятельства связанные с «Водоканалом», вы можете стать участником наших жалоб и заявлений, и в случае положительного результата получить перерасчет своих платежей», — говорит адвокат Игнатова.

В Калининграде судебные процессы по вопросу начислений коммунальных платежей — нередкое явление. К слову, четыре дня назад директор местного «Водоканала» ушел в отставку, но причины его увольнения не разглашаются. На его место назначен замдиректора предприятия Виталий Семичев.