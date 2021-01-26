Сотрудники ГИБДД выволокли калининградца из машины из-за отказа показать документы

Калининград, 25 января. Сотрудники ГИБДД применили физическую силу в отношении калининградца, который отказался предоставлять документы на машину. Об этом пострадавший рассказал корреспонденту ФАН. Он также прислал в редакцию видео своего задержания.

Горожанин считает, что безосновательно был остановлен представителями ГИБДД, которые насильно вытащили его из машины и повезли оформлять штраф. По его мнению, действия сотрудников полиции не имеют под собой законных оснований и нарушают федеральный закон о полиции, административный регламент ГИБДД, приказ 664, КоАП, УК РФ и конституционные права гражданина России.

«В общем еду, никого не трогаю, свет включен, ремень пристёгнут, документы в порядке… Тормозят, останавливаюсь. Подходит инспектор. Спрашиваю у него: «Какая причина остановки?» Отвечает: «Проверка документов». Спрашиваю «На каком основании проверка документов?» Дальше смотрите видео. Короче, применив физическую силу — хочу отметить, что я не сопротивлялся — меня вытащили из машины, посадили в патрульку и повезли на Галковского. Там составили протокол об административном задержании», — сообщил калининградец.

Далее он проследовал с сотрудниками ГИБДД в отделение Борзова и, просидев там около двух часов, вынужден был поехать в суд на улице Ал. Невского. После двухчасового ожидания судьи горожанин получил постановление о выплате штрафа в 1000 рублей «За неповиновение сотрудникам полиции» по статье 19.3. По мнению представителя Фемиды, калининградец должен был показать документы, а после обратиться с жалобой на сотрудников ДПС.

«То есть, получается что гайцам безнаказанно нарушать приказы можно, а я должен выполнять необоснованные требования инспектора ДПС. Вот такая вот фигня происходит. Планирую обжаловать постановление, а также написать жалобу на данные неправомерные действия», — рассуждает местный житель.

Горожанин считает, что не отказывался показывать документы сотрудникам полиции. С его точки зрения, закон один для всех, а фраза «Не вижу оснований для предоставления документов» — это не отказ их демонстрировать. Тем, что его насильно вытащили из машины, он просто возмущен.

«Сотрудники ГИБДД применили ко мне физическую силу после того, как не смогли указать цель и причину моей остановки, проверки документов. Это нарушение приказа 664 «Административный регламент ГИБДД», пункты 31, 36, 45, 84, 89, 106», — говорит он корреспонденту ФАН.

Спорную ситуацию для Федерального агентства новостей прокомментировал юрист Глеб Подъяблонский. По его мнению, житель Калининграда не подчиняется законам правоприменительной практики. Горожанин же теперь намерен идти с апелляцией в Верховный суд, а также подготовить иск по статье 286.1 УК РФ «Неисполнение сотрудником органов внутренних дел приказа».

«К сожалению, как я часто и говорю в своих интервью, закон — это не набор букв, написанных в книге. Закон — это его реальные правоприменители, и сотрудник правоохранительных органов, который находится здесь и сейчас, волен трактовать его так, как он привык. Может, он потом докажет, что был прав, а может быть представитель ГИБДД истрактует все по-другому и предоставит доказательства, что человек на самом деле оказывал сопротивление, не подчинялся требованию сотрудника полиции. Тогда судья скажет, то у него нет оснований не доверять представителю ДПС. В данном случае калининградцу нужно знать не только нормы права, но и нормы их применения. По ним в полиции всегда вправе проверять документы, и если вы им не даете их, они автоматически вас начинают крутить-вертеть, заламывают», — проанализировал ситуацию юрист эксклюзивно для ФАН.

В ГИБДД корреспондента ФАН заверили, что действовали согласно законодательству Российской Федерации. По словам представителя ведомства Дмитрия Пахомкина, сотрудники полиции вытащили горожанина из машины не потому, что им так захотелось. Обжалование решения местного суда — это законное право калининградца, но он оказывал неповиновение на дороге.

«Когда ему сотрудник ГИБДД в соответствии с законом о полиции говорит, что он должен выйти из машины, требует это от него, то он обязан выполнять. Человека наверняка предупредили, что в отношении него будет физическая сила применена, если он не исполнит того, что от него хотят. Все, что вправе, сотрудники применили, видимо. Вытащили его из машины», — рассказал представитель ГИБДД корреспонденту ФАН.

Он уверен, что законность действий правоохранителей судом уже подтверждена. Согласно закону о полиции, калининградец должен был выйти из автомобиля и предоставить документы. Горожанина наверняка предупреждали о последствиях, говорит он, потому что человек не выполнял требований инспектора, не подчинялся. На видео, говорит Дмитрий Пахомкин, этого нет, а ведь оно может не отражать реального положения вещей.

«Сотрудник полиции если требует каких-то действий, то, пожалуйста, выйдите из машины, сделайте то, что он требует. Конечно, его заламывают, если он сопротивляется. Как его не заламывать? Есть решение суда, действия сотрудников полиции правомерны. Ему зачитывали все его права и обязанности, говорили, что и на основании какого закона требуют от него. Демонстрируемое на видео только на десятую часть отражает реальность. Водителю наверняка объяснили, почему его остановили, на основании профилактических мероприятий или закона такого-то. Они ему все это разъясняли сто процентов!» — заверил корреспондента ФАН инспектор управления пропаганды регионального ГИБДД Дмитрий Пахомкин.

Он также сообщил, что если судом подтвердится факт незаконности действий сотрудников ГИБДД, в их отношении будет проведена соответствующая проверка. По его мнению, в интернете часто демонстрируется только то, что выгодно обвинителю.