Немецкие военные были захоронены с нарушениями в Калининграде

Калининград, 21 января. Прокуратура Калининградской области выявила нарушения при перезахоронении останков немецких солдат. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что в ходе выполнения работ 29.05.2020 подрядной организацией обнаружены останки, о чем был уведомлен заказчик работ. Заказчиком работ был заключен договор с общественным объединением, уполномоченным на поисковую работу, в период с 01.06.2020 по 10.06.2020 выполнена эксгумация останков 38 военнослужащих. Останки идентифицированы как солдаты немецкой армии. Перезахоронение останков погибших военнослужащих произведено на интернациональном кладбище по ул. А. Невского в г. Калининграде», — рассказали в прокуратуре Калининградской области.

В пресс-службе прокуратуры сообщают: в областной орган местного самоуправления не было направлено уведомление об обнаружении останков. Теперь имена погибших воевавших не могут быть установлены. Информация о захоронении также не была передана в мемориальную службу Балтийского флота и в МВД РФ, что подпадает под нарушение закона о военной памяти.

В адрес фирмы-подрядчика, МКУ «ГДСР», внесено соответствующее представление. Ход его исполнения контролируется прокуратурой.