В Калининграде осужден водитель, сбивший насмерть женщину с коляской

Калининград, 21 января. Сбившего насмерть женщину с ребенком водителя приговорили к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

Оперативники установили, что он, двигаясь со скоростью 100 км/ч, выехал на обочину и врезался в 36-летнюю местную жительницу и ее двухлетнего сына в коляске, которые шли в попутном направлении. После калининградец скрылся с места происшествия.

«От полученных травм женщина умерла на месте, мальчик был госпитализирован в лечебное учреждение, его здоровью причинен вред средней тяжести», — рассказывают в Следственном комитете.

Водитель пытался убедить представителей закона в том, что погибшая внезапно вышла на проезжую часть и спровоцировала аварию сама, но успеха не добился. Также он утверждал, что не нарушал скоростной режим. Это опровергли выводы автотехнических и иных судебных экспертиз, был приведен и ряд других доказательств.

Подсудимому назначено наказание в виде семи лет восьми месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Супругу погибшей, а также ее матери водитель теперь обязан выплатить по 1 млн рублей за моральный и материальный вред.