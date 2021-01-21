Калининградец пропал без вести после алкогольного дебоша на съемной квартире

Жена пропавшего в Калининградской области Анатолия Челнокова рассказала корреспонденту ФАН об обстоятельствах, при которых исчез ее супруг. По словам женщины, местный житель пропал из общежития. Накануне его оттуда выселили из-за любви к выпивке. После мужчина устроил погром на общей кухне, оставил там горы мусора и пропал. Подробнее в эксклюзивном интервью ФАН.

— Наталья, когда вы видели Анатолия в последний раз?

— Вечером 30-го числа я его видела в последний раз. До этого он на Звездной проживал, в комнате общежития. Как заехал, не зарабатывал ничего, я ему говорю: «Давай на работу». Первые два для он отходил, а потом как начал пить, находил собутыльников, кто-то угощал. Человек спивался! Я не знала, что делать. После он получил в ухо. 29-го вечером позвонил, он уже был трезвый, то есть «в отходняках». Он говорит: «Меня побили». Я думала, врет. Пришла, правда, ухо. Отправились с ним в аптеку, купила ему перекись и мазь, потому что оно очень синее было.

— Что случилось потом?

— Ушла, а утром ему уже дверь сломали в комнату. Толи он, толи его дружки. Мужа выгнали из комнаты и сказали, что даже если он дверь сделает, то с вещами его все равно выставляют. Он не знал, что делать. Пришел ко мне на работу, ждал, а я говорю: «Я занята, ничего не могу сделать». Когда он вернулся в общежитие, то увидел, что замок сменили, а его вещи выставили. Меня об этом известили риэлторы.

— Почему вы с мужем живете отдельно?

— Я отделилась от него накануне, он начал выпивать, и мне это надоело. Я решила его наказать, проучить, чтобы он этого не делал! Подумала, что мы временно поживем отдельно, а получилось так, что человек еще хуже запил. Обычно он всегда выходит на связь. Все мужики пьют, ну два, три дня, а потом перестают. Мой после такого всегда возвращается ко мне или домой к родственникам, а тут на связь не выходит. Такого раньше не было, чтобы он пропадал! (всхлипывает).

— Что произошло после того, как вашего мужа выселили из комнаты в общежитии?

— Ему дали время риэлторы, а потом замок они сменили. Я мужу такси вызываю, понимаю, что к себе не могу взять, я с девчатами живу, нельзя никак. Но я же тоже не животное! Он уже 30-го не пил, отходил. Они ему просто не дали очнуться, погнали. Я дала ему тысячу рублей. 200 рублей самый дешевый хостел, он мог его снять на пять суток. Муж знает, где это. Он пошел в сторону остановки, ушел.

— Когда он пропал?

— 31-го утром, в 10 часов я ему набрала. Он не берет трубку. Второй раз набираю. Не берет! Звоню я к обеду, он недоступен. (всхлипывает). И сейчас недоступен! А потом риэлторы мне позвонили, сказали, что кто-то ночевал у них на кухне в общежитии, на общей. Там посуда, бардак, бутылки. Я думаю: «Ну все, понятно, это он!» Думаю, что ж там случилось, а его лично, оказывается, никто там не видел. Позвонила в хостел, а его помятого не приняли туда ночевать, им такие не нужны. Послали в «Дом ночного пребывания», конечно, он туда не пошел. Думала, что муж у отца. Опохмелился, переспал на общей кухне и поехал к нему. Отец долго на связь не выходил, а потом оказалось, что Толи нет у родственников, и он недоступен. Исчез! Испарился! Ни жилья, ни денег, ни работы, праздники впереди. И куда он пойдет?..

— Что вы чувствуете?

Надо зацепиться за 31-е! Тогда он еще ночевал в общежитии, а потом я не знаю, куда пошел. Мы с ним нормально общались не смотря ни на что! Ко мне на работу он приходил через пару дней очень пьяным, я не могла ничего сделать. Мне некогда! Может, он спит, может, пьянствует. Я после ссоры ждала, когда он снова придет ко мне. Дождалась! Он пришел и пропал. У меня вся душа уже разорвана. Как быть?

Ранее ФАН рассказывал, во что был одет Анатолий Челноков в момент исчезновения. На нем была черная куртка «болонь» с капюшоном и синими вставками, черные штаны, такого же цвета ботинки. Предполагается, что он может находиться с асоциальными личностями из-за пристрастия к алкоголю.

На вид мужчине от 40 до 45 лет, по паспорту — 42. Располагающие информацией о пропавшем могут сообщить о нем по телефонам 8 4012 508 038, 8 4012 520 444 и 02.