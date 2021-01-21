Количество смертей от коронавируса увеличилось в Калининградской области

Калининград, 21 января. В регионе наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусом. Количество летальных случаев увеличилось до 215. Выявлено 211 новых случаев заражения.

176 человек изначально заболело ОРВИ, 33 пневмонией, двое переносят коронавирус бессимптомно.

Среди подхвативших коронавирус:

— 80 пенсионеров, в том числе 58 старше 65 лет;

— 16 медиков;

— четверо работающих на промышленных предприятиях;

— пять сотрудников образовательных учреждений;

— шесть занятых на транспортных предприятиях, транспортных узлах, в том числе водители;

— десять продавцов и официантов;

— четверо трудящихся на предприятиях пищевой промышленности;

— два сотрудника сферы ЖКХ;

— работник сельскохозяйственного предприятия;

— два кадра предприятий по оказанию бытовых услуг;

— двое служащих банков;

— двое занятых в организациях культуры и досуга;

— 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

— три ребёнка до 6 лет;

— 11 учащихся;

— студент РАНХиГС;

— 28 неработающих.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, к 21 января на COVID-19 обследовано 497 950 человек, выявлено 22 127 случаев заражения. 19 843 человека выздоровели, умерли 215, остаются под медицинским наблюдением 7 982 человека.