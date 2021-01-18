Водитель маршрутки в Калининграде обругал пассажиров матом

Калининград, 17 января. Водитель маршрутки №147 высадил пассажиров не в том месте, а потом обложил их матом. Они рассказали об этом в социальной сети.

«В маршрутке №147 водитель не высадил на нужной остановке пассажиров (два человека). На замечание отреагировал хамством. Оскорбил меня и мою мать. Дозвониться до руководства нам не удалось… А жаль. Очень хочется узнать, с каких пор пассажиров можно обзывать коровами».

Калининградцы произошедшему не удивились. О частных перевозчиках в городе давно ходит дурная слава, а этого водителя этой маршрутки даже знают.

«У нас пара сотрудников живёт в Голубево, по их словам, водила этой расписной «индийской маршрутки» любит подкатывать к пассажиркам и потом хамить тем, кто не ответил на его чувства. Ну и вообще помедитировать несколько минут на остановке, не доехать до конечной. Короче, «любят» его в посёлке», — сообщил местный житель. «Неудивительно, «Гурьевские линии» как перевозчик очень плохи», — высказался горожанин.

На звонок корреспондента ФАН представитель «Гурьевских линий» в течение дня не ответил. Пострадавшая от хамства калининградка намерена заставить водителя ответить за произошедшее. Юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский объяснил ФАН, как она может этого достичь.

«Женщины могут обратиться в полицию, а также в транспортную компанию, чтобы установить личность водителя. Он превысил свои полномочия как представитель транспортной компании. Им нужно сохранить проездные документы, подтверждающие факт оплаты, и начинать общаться с транспортной компанией. Если понимание не будет достигнуто, то судиться с ней», — посоветовал ФАН юрист Глеб Подъяблонский.

Если компания «Гурьевские линии» некачественно оказала услугу пассажирам, а ее представитель нанес им оскорбление, пострадавшие выиграют дело.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде кондуктор высадил на холод детей из-за отсутствия масок. Школьникам пришлось идти в учебное заведение пешком.