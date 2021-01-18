Калининград, 18 января. Горожане сняли на видео конфликтующего с кондуктором автобуса пассажира и опубликовали запись в одном из популярных telegram-каналов. Калининградке объясняли, что в общественном транспорте необходимо носить маску, но это показалось ей невежливым.

— Слышь ты, сейчас выкину тебя отсюда и полетишь, поняла? Я еще раз тебе говорю, оплачивай проезд! — Почему я на «вы» с вами должна разговаривать, а вы со мной на «ты»?

Работник автобуса еще раз потребовала у пассажирки оплатить проезд, а также надеть маску, но последняя отказалась, сказав, что выходит. Передавать деньги она не стала. Тогда кондуктор оскорбила ее, стала спрашивать, зачем она села в транспорт и предположила, что женщина пьяна. Вскоре последняя его покинула.

Ситуацию для ФАН прокомментировал юрист Глеб Подъяблонский. По его словам, действия кондуктора законны.

«Есть на федеральном уровне при указанном субъекте федерации соответствующий законодательный акт, который регламентировал нахождение в транспорте, а также в местах общего скопления людей со средствами защиты в виде масок и перчаток. Женщину заставили выполнить требования достаточно гуманно, могли вызвать сотрудников полиции, чтобы они составили протокол об административном правонарушении и ее оштрафовали, а так всего лишь заставили выйти», — рассказал эксперт корреспонденту ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что водитель автобуса в Калининграде стал угрожать пассажиру без средств защиты. В грубой форме он предположил, что ему надоело жить.