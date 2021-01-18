Увеличение количества COVID-больных ожидается в Калининградской области

Калининград, 18 января. За минувшие сутки в регионе выявлено 208 случаев заболевания коронавирусом. 147 человек изначально заразились ОРВИ, 33 пневмонией, 28 не имели никаких симптомов.
С начала пандемии в Калининградской области зарегистрировано 21506 случаев инфицирования.
Среди заболевших много пожилых людей, а также индивидуальных предпринимателей и других занятых граждан.
Подхватили коронавирус:
— 52 пенсионера, в том числе 44 человека старше 65 лет;
— восемь медиков;
— семь продавцов и официантов;
— двое банковских служащих;
— три школьника;
— студент местного университета;
— сотрудник организации культуры и досуга;
— 11 работающих на промышленных предприятиях;
— 12 преподавателей школ, университетов и колледжей;
— 13 занятых на транспортных предприятиях, транспортных узлах, в том числе водители;
— четверо трудящихся в пищевой промышленности;
— шестеро сотрудников предприятий сферы ЖКХ;
— 21 работник сельского хозяйства;
— 45 индивидуальных предпринимателей и иных занятых;
— 22 неработающих.
Ранее главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура сообщала, что итогам минувшего и наступившего года снижения количества заболевших в регионе не наблюдается. По мнению представителя «Роспотребнадзора», эпидпорог среди взрослого населения превышен, и в ближайшее время следует ожидать увеличения числа заболевших коронавирусом.
ФАН сообщал, что недавно в регионе сняли ряд ограничений. Несмотря на это, запрещены, например, крещенские купания. Места для омовений будут патрулировать представители полиции и МЧС.