Поисковики в Калининграде ищут пропавшего без вести любителя приложиться к бутылке

Калининград, 18 декабря. В городе пропал без вести сорокадвухлетний худощавый мужчина. О том, что ведется его поиск, ФАН сообщила руководитель регионального спасательного отряда «Запад» Екатерина Преснякова.

Калининградца зовут Анатолий Юрьевич Челноков. На вид ему от 40 до 45 лет. Он ушел из дома по ул. Звездной 30 декабря, прямо перед Новым годом. В момент исчезновения был одет в черную куртку «болонь» с капюшоном и синими вставками, черные штаны, а также ботинки. Его местоположение до сих пор не установлено.

«Одно лишь известно, что он может находиться с асоциальными личностями, так как выпивает», — рассказала корреспонденту ФАН Екатерина Преснякова, руководитель поисково-спасательного отряда «Запад».

Располагающие информацией о пропавшем могут сообщить о нем по телефонам 8 4012 508 038, 8 4012 520 444 и 02.