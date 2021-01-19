Подросток из Калининграда подарил компьютер скитающемуся журналисту на пенсии

Тринадцатилетний подросток Сергей Верзов подарил стационарный компьютер оставшемуся без крова журналисту. Он собрал его своими руками и передал пенсионеру. Мальчик рассказал ФАН, как принял участие в судьбе Анатолия Першикова, которого не так давно взял под опеку поисково-спасательный отряд «Запад» и неравнодушные калининградцы. Они даже оплатили ему жилье.

«Все началось с того, что мне «ВКонтакте» написала Ирина, сказала, что есть пенсионер. Мы уже на тот момент знали об этой истории. Получилось так, что она попросила помочь с персональным компьютером или ноутбуком, чтобы он начал как-то дальше развивать журналистику. Женщина посчитала, что это нужно. Через пару дней у нас появился маленький системник, мы поехали его отдали и узнали всю историю от первого лица», — рассказал корреспонденту ФАН Сергей.

Он очень молод, но с удовольствием развивает собственный проект помощи малоимущим. Это помогает ему знакомиться с новыми людьми, одним из которых оказался прославившийся в Калининграде бездомный Анатолий. Он рассказал ребенку о своем увлечении журналистикой и печальном опыте жизни без крова. Скитается пенсионер с 2005 года. Когда-то проживал у подруги, но она умерла. После обитал у знакомого и последний, зная любовь Першикова к дизайну и написанию текстов, взял его на работу без оплаты. Анатолий заговорил о деньгах и оказался на пятом этаже одного из калининградских домов в качестве бомжа.

«Мы на этом уровне с ним поругались. Он мне сказал: «Ищи какое-нибудь жилье». И вдруг я оказываюсь в подъезде. Я знал, что на Аллее Смелых в 2018 году двери открыты. Площадка, дверь на чердак. Пол не деревянный, каменный, я подстилаю газеты, чтобы не испачкаться и ложусь. Ну, конечно, замерзаю, практически я не спал. Просто глаза закрыты, сна нету. Холодно, во-первых, во-вторых переживания. Где-то пол года жил там. А так скитался, выходил утром в 6 утра, чтоб меня никто не видел. Ходил в магазин, умывался, брился, чтоб выглядеть нормально, не как бомж. Познакомился со человеком из Светлого, жил у него, а потом опять пошел в подъезд, где меня нашел один мужчина», — говорит Анатолий.

Сергей Верзов рад облегчить жизнь пенсионеру. Пожилому человеку он подарил 62-й собранный им компьютер. Свой благотворительный проект позволяет ему приобретать друзей за границей, расширять круг общения и готовиться ко взрослой жизни. С бывшим бездомным он общается до сих пор. Мужчине одиноко.

«Человек он хороший, на бомжа он не похож. Несмотря на то, что скитался, он всегда ухаживал за собой, старался держать себя в форме. В детстве он был в детдоме, потом выпустился. Думаю, сказалась закалка. Мы до сих пор созваниваемся, бывает, общаемся по часу. Ему не хватает людей. Надеюсь, что компьютер поможет Анатолию Гавриловичу заполнить свою жизнь интересной и любимой работой», — говорит он.

Скитания Анатолия Першикова продолжались бы еще очень долго, если бы его не нашла в своем подъезде местная жительница Ирина. От нее и получил звонок Сергей Верзов.

«Это было шестого января, вечером. Муж пошел в магазин, возвращался, приходит домой и говорит, что у нас под дверью на лестничной площадке сидит пожилой человек. Он сказал: «Сделай ему что-нибудь покушать. Я сделала бутерброды, мандаринку, то-се, собрала в пакетик», — сообщает она.

Позвонила она и волонтерам. Они приехали за Анатолием, забронировали пожилому человеку хостел, помогли достать еду и одежду.

«Теперь у нас в планах помочь Анатолию Гавриловичу восстановить банковскую карту, купить очки для чтения, помочь найти для него работу. Говорит, что не может сидеть без дела и готов работать», — рассказывают поисковики.

Пенсионер всегда любил трудиться, но квартиру подарил бывшей жене и ребенку. Застававшим его на улице калининградцам говорил, что опоздал на автобус в Нестеров.

«В Нестерове у никогда не было квартиры, его в 2010 году прописал там товарищ, который сейчас проживает в Крыму. Жилье у него было в Гусеве, его он оставил супруге и дочери», — уточнила для ФАН руководитель поисково-спасательного отряда «Запад» Екатерина Преснякова.

Горожане, во дворах которых жил Анатолий Першиков, не раз видели у него удостоверение журналиста. По их словам, оно выглядело скорее как нечто памятное.

«Такое ощущение, что он слегка потерялся во времени. Удостоверение не потрепанное, хотя выдано очень давно… Явно долго им не пользовались», — говорила корреспонденту ФАН местная жительница.

Теперь пожилой человек сможет начать новую профессиональную жизнь и работать в цифровом формате. Работе на компьютере он надеется обучиться быстро.