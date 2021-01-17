Калининградец ушел в гости к знакомой и исчез

Калининград, 17 января. В городе пропал без вести 33-летний Дмитрий Васильев. Он вышел из дома по улице Ангарской, 52 пятого января и не вернулся, о чем ФАН рассказали участники поисково-спасательного отряда «Запад».

У мужчины рост от 170 до 175, худощавое телосложение, коротко стриженые темно-русые волосы и карие глаза.

Поисковики говорят: человек был одет в черный спортивный костюм, удлиненную куртку с мехом внутри и черные кроссовки. Всех обладающих информацией о его местонахождении просят звонить по телефонам 508-038, 520-444.

«Наш сотрудник. Ушёл из дома в гости к знакомой какой-то, взял рабочую одежду сразу и сказал маме, что восьмого ему на работу, больше ничего не знаем. Обычно он в любом случае звонил маме, она очень пожилая, чтоб не волновалась, а тут тишина!» — написала корреспонденту ФАН ответственная за поиски мужчины волонтер.

Дмитрия Васильева ищет его семья. Раньше мужчина не пропадал.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Калининграде нашли мертвым пропавшего без вести жителя Калининградской области. Он отправился к соседу за бутылкой водки на день рождения и так и не вернулся.