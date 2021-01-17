Антон Алиханов не смог вылететь из Москвы и пожаловался на авиакомпанию «Аэрофлот»

Калининград, 17 декабря. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о задержках рейсов и неустраненных неисправностях на линиях авиакомпании «Аэрофлот». Вместе с женой и тремя детьми его заставили прождать в автобусах зоны вылета московского аэропорта около двух часов, но вылететь в Калининград он так и не смог.

«Вылетаем из Москвы. Погода в «Храброво» плохая, и борт не принимают, задержка, неисправность самолета, полтора часа ждем второй борт, полчаса в автобусе ждем у второго борта, полтора часа во втором (уточнил специально, другом) самолете, неисправность снова…» — сообщил Антон Алиханов в своем Instagram.

Подписчикам он пояснил, что его семья прилетела в столицу на Рождество к бабушкам и дедушкам. В авиакомпании на претензию главы Калининградской области среагировали сразу.

«Рейс SU1004 был задержан по метеоусловиям аэропорта «Храброво», а также по технической причине. Безопасность полетов — наш безусловный приоритет. Мы сожалеем о доставленных неудобствах и благодарим Вас за проявленное терпение. Ждем новых встреч с Вами на борту», — написал губернатору представитель пресс-службы «Аэрофлота».

В ответ Антон Алиханов попросил не потерять его багаж и понадеялся на нормализацию ситуации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что губернатор Калининградской области потребовал увеличить темпы строительства онкоцентра. На объекте собираются еженедельные совещания.