Антон Алиханов рассказал о порядке вакцинации в Калининградской области

Калининград, 14 января. Губернатор Калининградской области рассказал о том, когда и сколько вакцин от коронавируса доставят в регион, а также в каком порядке их предложат тем или иным категориям населения. Он сообщил, что видит очень много вопросов на эту тему в своем Instagram.

Антон Алиханов пояснил, что распределение произведенных доз вакцины происходит с учетом плотности населения, и только поэтому в исключительном порядке лекарство доставляют в Москву и Санкт-Петербург. Калининградская область в декабре получит 3 000 доз вакцины, в январе 12 000, а в феврале уже 30 000.

В приоритетном порядке привьются медицинские работники региона, учителя и преподаватели, люди старшего возраста и часть населения с хроническими заболеваниями, особенно диабетом. Вакцинация завершится только тогда, когда иммунитет к коронавирусу появится у 60% взрослого населения.

К концу января на портале «Госуслуги» появится сервис по записи на вакцинацию. По словам главы региона, он будет максимально простым и удобным, что позволит избежать очередей.

Антон Алиханов уточнил, что объемы производства лекарства от коронавируса наращиваются ежемесячно. В янтарном крае уже оборудовано 9 пунктов вакцинации в Калининграде, Советске, Гусеве, Озерске, Мамоново, Немане. В самое ближайшее время такие должны появиться и в других муниципалитетах.