Калининградскую область наводнили туристы в новогодние праздники

Калининград, 14 декабря. В новогодние праздники Калининградскую область посетило 53 тысячи человек. Такие цифры озвучил министр по культуре и туризму Андрей Ермак на пресс-конференции в Кафедральном соборе.

«Пиковый показатель по пассажиропотоку был достигнут 4 января, когда аэропорт обслужил 10 922 пассажира, – рассказал Андрей Ермак. – В период новогодних и рождественских каникул аэропорт во взаимодействии с авиакомпаниями увеличил число рейсов. Их количество составляло от 27 до 37 в сутки. Важно отметить, что суточный показатель в 10 тысяч человек аэропорт превышал только во время чемпионата мира по футболу 2018 года», — сообщил он журналистам.

Калининград посетило на 10% больше туристов, чем обычно, и настолько же чаще они бронировали гостиницы. Средняя загрузка отелей составила 75%. Наибольшим успехом пользовались четырехзвездочные гостиницы. Цена двухместного номера в них достигла 7 567 рублей, средний чек в ресторанах города составил 1 500 рублей на человека.

Туры в Калининградскую область приобретались по цене от 5 до 23 тысяч рублей без учета стоимости авиабилетов. Из-за введенных властями ограничений от запланированных поездок отказалось только 5% россиян.

Лидером по посещаемости среди экскурсионных объектов стал Музей Мирового океана, в него сходило 42 тыс. человек, на втором месте оказался Музей янтаря. В него попало 8, 4 тыс. приехавших в город. Кафедральный собор с 14, 9 тыс. гостей занял третье место, областной музей изобразительных искусств с 4, 7 тыс. посетителей оказался четвертым. Еще 10, 2 тыс. туристов сходили в калининградский зоопарк, который открылся в первый же день наступившего года.

«Еще несколько лет назад мы приняли решение чуть позже открываться, но все-таки работать в этот день. В этом году многое было закрыто, из области люди не уезжали, к нам ехали туристы, поэтому зоопарк стал достаточно популярным. К счастью, нам разрешили работать в полном объеме. У нас соблюдались все меры безопасности, на кассе продавались санитайзеры и маски. Ограничения сохранялись на экскурсии, но их было много», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

При этом она отметила, что зоосад стал самым посещаемым местом региона. Аналогичного мнения относительно своего учреждения придерживается и пресс-секретарь Кафедрального собора Владимир Глуховцев. Он сказал ФАН, что привлечению турпотока способствовало открытие ярмарки, вокруг которой в городе не так давно разразился скандал.

«Мы стали первыми по посещаемости в городе и, конечно, ощутили, что количество гостей увеличилось. Мы же все-таки в центре города, стараемся создать традицию новогодней ярмарки. Будем надеяться, что в ближайшее время она продолжится. На выступления музыкантов у нас всегда были проданы все билеты, приходилось давать даже по два, по три концерта в день. Артисты работали, как говорится, на износ. Это видно по количеству проданных билетов. Туристы из разных городов страны выкладывают свои восторженные отклики о Кафедральном соборе», — сообщил корреспонденту ФАН пресс-секретарь собора Владимир Глуховцев.

В Музее Мирового океана, который и принял самое большое количество гостей, к встрече туристов из большой России основательно подготовились. В культурном центре отмечают, что соблюдали все требования «Роспотребнадзора» и даже установили дополнительную кассу. Билеты продавались на улице, для гостей приобретали маски и перчатки, на входе посетителям замерялась температура.

«Высокую посещаемость традиционно имел главный корпус музея с экспозицией «Глубина», где находятся звездные наши экспонаты, скелет кашалота и аппарат «Мир». Радостью для нас стал интерес с выставочному комплексу «Пакгауз». Квесты готовил музей, в том числе на палубе корабля «Витязь», они вызывают восторг у наших гостей, которые с удовольствием искали символы наступившего года, особенно нашу рыбку «Бычок». Морской выставочный центр в Светлогорске был очень популярным, туда приехала вся Россия. «Люди моря» привлекли большое внимание. Хочу отметить, что мы встречали туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Магадана, очень большого количества регионов», — сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь Музея Мирового океана Екатерина Говорова.

Огромное внимание во время новогодних праздников также привлекла «Куршская коса». Она приняла 14 804 посетителей.

В региональном министерстве по культуре и туризму отмечают, что гости составили положительное впечатление о Калининграде. Многие уже запланировали посещение области в летний период. Туристы проводили в янтарном крае от двух до шести дней.

Ранее ФАН сообщал, что из-за возросшего количества посетителей на «Куршской косе» в два раза повысили цену за вход. Совсем скоро билеты для ее визита можно будет приобрести онлайн.