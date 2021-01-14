В Калининграде произошел пожар у одного из крупнейших музеев

Калининград, 14 января. В Калининграде загорелась стройка у Музея Мирового океана. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе МЧС.

«На строительный площадке рядом с Музеем Мирового океана горела бытовка. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Сейчас минусовые температуры, поэтому при тушении происходит большое задымление. На место выезжало два пожарных расчета», — рассказала заместитель начальника отдела информации и связей с общественностью Елена Кравчук.

В музее сделали акцент на том, что ответственность за случившееся несут строители, работающие на набережной Петра Великого, где произошло задымление.

«Там хозяйничают строители, это их зона ответственности. В дальнейшем в этом месте появится экспозиционный корпус «Планета океан». Пожар был моментально потушен силами прибывшего наряда МЧС», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Музея мирового океана Екатерина Говорова.

В архитектурной концепции «Планета океан» используется форма шара, которая уже обрела свои очертания и украшает городской ландшафт.