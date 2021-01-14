Коронавирус активно распространяется среди сотрудников кафе и магазинов Калининграда

Калининград, 14 декабря. Сотрудники предприятий общественного питания и торговли больше других рискуют заразиться коронавирусом. За последние сутки среди новых заболевших обнаружено 20 работников сферы общепита. Всего к 14 января в городе зарегистрировано 208 новых случаев коронавируса.

В оперштабе по контролю за распространением инфекции ФАН рассказали, что за день до этого заболело 19 работников кафе, ресторанов и магазинов, еще раньше 15.

Количество летальных случаев из-за коронавируса на сегодняшний день в регионе достигло отметки в 211 человек.

Среди новых заразившихся также:

— 60 пенсионеров, в том числе 47 старше 65 лет;

— семь медиков;

— 14 трудящихся на промышленных предприятиях;

— девять сотрудников школ и других образовательных учреждений;

— четыре водителя и сотрудники транспорта;

— семь занятых на предприятиях пищевой промышленности;

— два кадра сферы ЖКХ;

— два работника сельского хозяйства;

— четыре охранника;

— два служащих банка;

— три сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;

— 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

— школьник;

— двое детей до 6 лет;

— 27 неработающих.

У 170 человек заболевание обнаружилось на фоне ОРВИ, 37 калининградцев переносили пневмонию, один горожанин заболел бессимптомно.

По информации оперштаба, к 14 января в Калининграде на COVID-19 обследовано 482 340 человека. Выявлено 20 659 случаев заражения. Из них 18 776 человек выздоровели, умерли 211, остаются под медицинским наблюдением 5 550.