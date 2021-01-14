В Калининграде накажут водителя автобуса, переключавшего передачи шваброй

Калининград, 14 января. Водитель автобуса из Калининграда вместо рычага переключения передач использовал швабру, чем привлек внимание местных жителей, а также полиции. Об этом ФАН сообщили правоохранители. Видео происшествия было опубликовано в социальных сетях.

«Пришлось мне сегодня в Правдинск смотаться, ехала обратно на вот таком чудо-бусе. Несмотря на то, что я атеист, ехала и молилась, чтобы сцепление совсем не навернулось», – написала в одном из популярных пабликов пассажир.

Несмотря на это, многие похвалили водителя, заметив, что он просто не хотел оставлять на холоде спешащих на работу калининградцев.

«Водитель умница, своих не бросает. Ответственность колоссальную взял на свои плечи. Но инициатива наказуема. Даже спасибо не скажут», — высказались горожане.

Полицейские установили личность управлявшего автобусом мужчины. 34-летнего калининградца вызвали в отдел ГИБДД. Он рассказал, что во время движения у его него сломалась коробка передач, но он принял решение везти людей до города на сломанном транспорте, почему и заменил рычаг управления на ручку половой щетки.

«За необычное ноу-хау на дороге водителю-профессионалу придется ответить в рамках административного наказания, так как он рисковал жизнью и здоровьем пассажиров», — сообщила корреспонденту ФАН начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Проступок водителя стражи порядка признали административным правонарушением. Ему выписан протокол по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».