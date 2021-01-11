В Калининграде подросток пропал без вести после ссоры с отцом

Калининград, 11 января. 17-летний житель улицы Черниговской Бекзод М. после ссоры с отцом ушел из дома и пропал без вести. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Рост мальчика 168 см, волосы черные, телосложение плотное. На момент исчезновения был одет в черные спортивные штаны и пояс такого же цвета.

В поисково-спасательном отряде «Запад» ФАН рассказали, что ранее ребенка не искали.

«У нас нет ничего по нему», — проинформировали корреспондента.

Спустя непродолжительное время ситуация изменилась. Волонтеры получили ориентировки от полиции и уже занимаются поиском подростка.

О местонахождении Бекзода М. просят сообщать по телефонам 8 4012 552 402, 552 487 или 02.

Ранее ФАН сообщал, что пропавшего без вести мужчину предпенсионного возраста нашли мертвым под мостом в Калининградской области. Он был убит накануне дня рождения.