Купленную в интернет-магазине вещь теперь смогут получить родственники

Москва, 11 января. Согласно вступившим в силу новым правилам продажи товаров в розницу клиентам интернет-магазинов обязаны предоставлять договоры розничной купли-продажи. Требовать такой необходимо самостоятельно, информируют в пресс-службе калининградского Роспотребнадзора. В документе пропишут номер заказа и адрес.

Мера призвана позволить родственникам покупателя получить товар без предъявления паспорта или доверенности. Ее оценил юрист Глеб Подъяблонский. Он заявил, что таким образом просто узаконивается сложившийся порядок доставки покупок.

«Нововведение, безусловно, полезное, потому что неоднократно люди сталкивались с тем, что отец семейства заказал, он на работе, заказ приносят домой, а родственники его получить не могут, потому что обязан быть лично заказчик. Нарушается норма законодательства, сквозь пальцы курьеры смотрят и отдают купленное тому, кто есть. В общем и целом это нововведение по сути закрепляет давным давно сложившуюся практику, так что оно полезное. Закон будет работать, поскольку уже де-факто применяется. Он просто догоняет сложившееся положение вещей», — рассказал юрист корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что в ресторанах и кафе больше не смогут внести в чек оплату чаевых. с 1 января вступили в силу новые «Правила оказания услуг общественного питания».