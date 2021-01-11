Антон Алиханов: Необходимо увеличить темп строительства онкоцентра в Калининграде

Калининград, 11 января. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил установить еженедельных контроль хода работ на площадке онкоцентра в Родниках. Об этом глава региона заявил в рамках своего рабочего выезда. Он также оценил темпы строительства объекта и призвал их ускорить.

«Следует существенно нарастить темпы. На строительной площадке онкоцентра необходимо увеличивать число рабочих, прекращать обсуждение, что делать дальше, и приступать к выполнению работ. Сейчас готовность объекта составляет всего 24%. Поэтому мы дополнительно усиливаем контроль за строительством онкоцентра. Теперь будем еженедельно собираться на совещания на объекте, осматривать выполненные работы и выяснять, что необходимо сделать дополнительно для сокращения сроков строительства», — подчеркнул Антон Алиханов.

Представитель нового генподрядчика онкоцентра, компании «ПЭТРУСКо», отметил, что строительство онкоцентра находится на этапе прокладывания внутренних коммуникаций: канализации, водоснабжения и отопления. Сейчас компания занимается стяжкой полов, а также возводит и штукатурит внутренние стены, уже закрыта коробка здания. К концу подходят кровельные работы. В новогодние каникулы на объекте работало от 50 до 70 человек.

Уже принято решение о том, как будут выглядеть фасады здания. После получения положительного заключения государственного института проектирования объектов здравоохранения начнется монтаж окон. Их отсутствие тормозит процесс внутренней отделки здания онкоцентра, поскольку оно не просушивается.

Компания «Артель», подрядчик, из-за которого возведение онкоцентра затянулось, лишилась права работать с госконтрактами и судится с субподрядчиками.

«Отставание накопилось из-за предыдущего подрядчика, оно сокращается, но есть еще куда расти, нового допущено не было. Тянется история, которая началась с компанией «Артель». Она сейчас находится в судах, была внесена в реестр недобросовестных подрядчиков. Все ее действующие госконтракты признаны недействительными. С«Артелью» судится ряд субподрядчиков, с которыми отношения не были должным образом завершены. На них есть есть несколько десятков жалоб в трудовую инспекцию по ненадлежащему выполнению обязанностей перед рабочими», — рассказал корреспонденту ФАН пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Напомним, компания «Артель» должна была завершить строительство онкоцентра к концу 2020 года, но отставала от графика, и власти приняли решение о прекращении сотрудничества с ней. Согласно официальным данным, тогда работы на объекте были выполнены на 15% или на 644,6 млн руб. «Артели» выплатили 1,16 млрд руб., почти 534 млн руб. которых стали неотработанным авансом. Стоимость контракта с недобросовестным подрядчиком составила 4,2 млрд руб, сейчас возбуждены уголовные дела. «Артель» не нанимала дополнительных субподрядчиков, не заключала договоры поставки стройматериалов, людей на ее стройках постоянно не хватало. Тем не менее, отказываться от работы она не спешила.

«Компания не идет нам навстречу. Уведомления отказывается принимать о том, что мы расторгаемся. Но у нас есть чем испортить кровь этим людям, если будет затягивание: есть материалы и для других судебных процессов»», — говорил тогда по этому поводу губернатор.

В конце концов контракт был расторгнут. В качестве генподрядчика на объект вышла компания «Пэтруско» . Ранее она занималась строительством центров ядерной медицины, в том числе государственных.

В соответствии с новым техзаданием калининградский онкоцентр планируют сдать в мае 2022 года. В Родниках появится современная поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в смену, онкостационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение, отдел лучевой терапии и шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения составит 558 человек. Из них 68 будут врачами.

Ранее ФАН сообщал, что глава первого детского онкологического отделения в Петербурге рассказала о лечении рака. Онкологического отделение клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи отметило 30-летний юбилей 6 ноября 2020 года.