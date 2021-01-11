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Машину пропавшей без вести калининградки после трагической гибели сына нашли сгоревшей

Машина пропавшей после страшной смерти сына под Калининградом обнаружена сгоревшей

Калининград, 11 декабря. Машину недавно потерявшей сына Дануты Верещако из поселка Нахимово Полесского района Калининградской области предположительно сожгли. Об этом ФАН рассказала пресс-секретарь регионального следственного комитета Наталья Гацко.

«7 января текущего года автомобиль марки «Фольскваген» модели «Джетта», которым пользовалась женщина, обнаружен сгоревшим вблизи поселка Майское Полесского района Калининградской области. Учитывая обстоятельства исчезновения, у следствия имеются основания полагать, что в отношении женщины совершено преступление», — сообщила ФАН Наталья Гацко. 

Сотрудники СК РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве. Ведутся поисковые и следственные мероприятия с целью установить местонахождение 59-летней жительницы области. 

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Дануто Верещако исчезла сразу после смерти сына, который сгорел в сарае. Ее машина пропала тогда же. В следственном комитете корреспонденту сообщили, что его не убили. 

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