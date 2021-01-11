В Калининграде от коронавируса умерло еще три человека

Калининград, 11 января. Количество летальных случаев из-за коронавирусной инфекции в Калининграде увеличилось до 203 человек, сообщают ФАН в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции. Еще вчера их было только 200.

За последние сутки в области зарегистрировано 198 новых случаев заболевания. При этом 176 человек заразились коронавирусом на фоне ОРВИ, 15 пневмонии, а 7 болеют бессимптомно. С начала пандемии в янтарном крае зафиксировано 20050 случаев инфицирования COVID-19.

Среди заболевших:

— 61 пенсионер, в том числе 48 человек старше 65 лет;

— 12 медиков;

— 6 задействованных в промышленности калининградцев;

— 11 сотрудников образовательных учреждений;

— 8 служащих транспортных предприятий, в том числе водители;

— 8 трудящихся на предприятиях торговли и общественного питания;

— 9 работников компаний пищепрома;

— один занятой в сфере ЖКХ;

— 2 кадра организаций по оказанию бытовых услуг;

— охранник;

— 5 банковских служащих;

— 33 индивидуальных предпринимателя и другие занятые;

— 4 школьника;

— 2 студента регионального университета;

— ребёнок, посещающий детский сад;

— 34 неработающих.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 11 января на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 475 635 человек, из них выявлено 20 050 случаев заражения. 18 185 человек выздоровели, остаются под медицинским наблюдением 7 802 человека.