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Главный торговый центр Калининграда затопило грязной водой

 

Главный торговый центр Калининграда затопило грязной водой

Калининград, 11 января. В понедельник несколько этажей калининградского ТЦ в центре города залило водой. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«В «Европе» какое-то ЧП, какой-то потоп, там вода льется просто фонтаном, там уже весь первый этаж затопило. Афигеть!» — рассказывают они. 

Случившееся сняли на видео. 

В торгово-развлекательном центре корреспондента заверили: последствия произошедшего уже устранены. Директор Владислав Королев сообщил, что вода пролилась в результате проверки оборудования противопожарной безопасности. 

«В 10:01 произошла нештатная ситуация, сработка автоматики пожаротушения. Вода поступила в дренчерные трубы, которые обеспечивают разделение противопожарных отсеков. В ручном режиме насосы были выключен, более 300 литров воды пролилось, сейчас вся вода убрана, в здании восстановлен прежний порядок. Все работает в штатном режиме, арендаторы не пострадали», — рассказал он корреспонденту ФАН. 

Главный торговый центр Калининграда затопило грязной водой

Владислав Королев заявил, что произошедшее указывает на исправное состояние пожарной системы ТРЦ «Европа». 

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