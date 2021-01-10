В Калининграде девушка предлагает дружбу по цене 300 рублей за час

Калининград, 10 января. В объявлении на популярном сайте по продаже подержанных вещей калининградка предлагает услуги друга по цене от 300 рублей за час. Об этом стало известно ФАН.

Женщина представляется Екатериной и сообщает, что обладает приятным голосом и будет рада всем, кто захочет с ней поговорить в тяжелой жизненной ситуации.

«Даже смогу дать вам совет как женщина, как мама, как друг. Без интима и нижнего белья, но разговаривать на эту тему возможно. Беседа проходит в спокойной обстановке, анонимно, с соблюдением конфиденциальности», — убеждает клиентов воспользоваться своим предложением жительница Калининградской области.

Правомерность ее действий оценил юрист Владислав Мещеряков. Он сообщил ФАН, что подобное квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность, хотя никакой ответственности девушка скорее всего не понесет.

«Никто ее привлекать фактически не будет скорее всего, если она что-то не совершит, не украдет или еще что-то не сделает, но вообще незаконно это, конечно. Если это коммерческая деятельность, то есть «за деньги», то действует соответствующая статья уголовного кодекса. Никто ее не будет по ней привлекать. Да, это незаконное предпринимательство, но на практике крайне маловероятно, что она попадет под какие-то статьи», — сообщил эксперт корреспонденту ФАН.

На звонок ФАН Екатерина не ответила. У нее включен автоответчик.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на Avito пытались продать храм XIX века. Здание выставили на продажу из-за банкротства собственника строения.