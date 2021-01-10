На «Куршской косе» из-за любителей пляжного отдыха вдвое повысят оплату за вход

Калининград, 10 января. С Нового года выросла стоимость посещения национального парка «Куршская коса». Она стала в два раза больше и теперь составляет 300 рублей. Об этом ФАН рассказала пресс-секретарь Ольга Большакова.

«С 1 января 2021 года повышается стоимость входного билета на посещение национального парка Куршская коса. Составит она 300 рублей с человека. Начиная с декабря 2015 года, когда оплата посещения была только введена, она увеличилась впервые», — сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь Ольга Большакова.

Представитель нацпарка отметила, что до 2015 года при въезде на песчаный полуостров косы нужно было оплачивать только транспорт, но впоследствии цена была отрегулирована постановлением Правительства РФ и федеральным законом №33. Увеличение же стоимости визита нацпарка в 2021 году связано с большим наплывом туристов, которые просто едут туда на пляж.

«Мера направлена на снижение антропогенной нагрузки на уникальный природный комплекс «Куршской косы» и регулирование посещения особо охраняемой природной территории. Таким образом, мы предполагаем, что особенно в летний, пляжный сезон количество посетителей немножечко скорректируется и исчезнут огромные очереди на косу, из-за которых и местные жители страдают, и туристы, которые едут не ради пляжа, а ради экологических троп, ландшафтов, для того, чтобы узнать интересную историю этой местности», — сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь «Куршской косы» Ольга Большакова.

Она также уточнила, что сейчас туристы, которые искренне заинтересованы в истории национального парка, простаивают в пробках при въезде на косу по несколько часов.