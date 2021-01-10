Под Калининградом местный житель искупался в ледяной воде

Калининград, 10 января. Калининградец искупался в Балтийском море в январе и вызвал восхищение и удивление горожан. Они сняли его на видео и опубликовали запись в одном из местных популярных пабликов. Пост получил больше 30 тыс. просмотров.

«Сегодня в Зеленоградске на глазах изумленных гуляк, кутающихся в шарфы, молодой человек скинул свой спортивный костюм и шапку, и не дрогнув, вошел в воду. Нет, это никакой не бухонький эпатажник, а просто крепкий парняга на спорте, который ежегодно практикует ледяные купания в разных водоемах области», — рассказали жители.

Калининградцы отметили, что молодой человек совершил опасный поступок, и испугались за него. Кто-то рассказал, что в похожей ситуации чуть не расстался с жизнью и упомянул, что Балтийское море довольно опасное: мелкие участки сменяются глубокими, а это значит, что есть риск утонуть, и дело не только в холодной воде.

«Я так чуть не утонул, когда холодом все мышцы свело, а дна под ногами не оказалось», — рассказал Максим М. «Даже смотреть холодно», — добавил Василий Т. «Моржует мужик, главное чтобы только окунался, а не в заплыв уходил. Ну его, это море наше коварное», — высказалась Оксана П.

Сам, герой видео, Александр Жемчугов, сообщил ФАН, что с помощью купаний в экстремально холодной воде поддерживает в тонусе свое тело, таким образом проявляя заботу о здоровье. Он занимался борьбой и работал тренером, а сейчас ходит в спортзал и увлекается тяжелой атлетикой.

«Все началось с мая, стал почти каждый день после пробежки купаться. И так по сей день, сейчас уже даже без разогрева. Очень много плюсов: во-первых, забыл про простуды, а они у меня постоянно были, во-вторых, после того, как искупаюсь, энергии на весь день. Во всем виноват спорт!», — сообщил мужчина корреспонденту ФАН.

Калининградцам он пообещал не заболеть пневмонией, а ФАН рассказал о своих впечатлениях от холодной воды. Он точно уверен, что у него нет противопоказаний, поскольку работает в таможне и проходит регулярные обследования.

Организм уже привык. Главное — правильный настрой! Все постепенно. После того, как искупался, вообще жара. Начинал не с холодов. Резко нельзя, только плавный переход к холоду. После воды, будь то море или озеро, независимо от погоды получаю удовольствие и расслабление. Сам целенаправленно не проверялся на наличие противопоказаний, так как работаю на государственной службе, нас обследуют, — поделился он с корреспондентом ФАН.

В региональном клубе поклонников зимнего плавания «Янтарные моржи» сначала предположили, что любитель холодной воды во время купания был пьян, поскольку обычно люди очень боятся простуды, а потом изменили свою точку зрения.

«Человек может накатить, а вы и не заметите, что он был пьяный. Вы думаете, что пьяный, это только тот, кто в стельку и шатается? Или который валяется? Любой человек выпивший будет себя адекватно вести, иногда даже лучше трезвого, понимаете, в чем вопрос. А если человек купается, позволил себе, значит, это морж. Кроме моржей так никто не может. У большинства людей психологический барьер, который они не могут преодолеть. Люди боятся, что заболеют и умрут», — рассказал ФАН пресс-секретарь организации Малик Ухулдуев.

В прошлом году Малик Ухулдуев представлял Россию на соревнованиях по зимнему плаванию в Белоруссии и получил за это медаль. Мужчина уверяет, что закаливание помогло ему справиться с простудами точно так же, как и герою видео, и дает несколько советов тем, кто хочет начать вести здоровый образ жизни, рассказывая о зимних купаниях 12-летней девочки.

«У меня как-то знакомый привел в клуб племянницу, ей 12 лет. Я ее быстро окунул, чтобы она не заметила. 30 секунд! Она окунулась, вышла и не заболела. За это время организм не получает никакого стресса и чувствует себя хорошо. После нужно насухо одеться и пить чай», — сообщил он корреспонденту ФАН.

По словам пресс-секретаря клуба «Янтарные моржи» Малика Ухулдуева, окунаясь в холодную воду хотя бы два раза в неделю, можно начать процесс оздоровления организма.

Ранее ФАН сообщал, что участники клуба зимнего плавания переплыли грязную реку Преголя в Калининграде. Так они надеялись привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды.