В Калининградской области увеличилось количество летальных исходов из-за COVID-19

Калининград, 10 января. За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 194 новых случая коронавирусной инфекции. 144 человека заразились ОРВИ, 45 пневмонией, еще пять переносят заболевание бессимптомно. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в региональном оперативном штабе. Всего с начала пандемии зафиксировано 19852 подхвативших COVID-19.

Количество летальных случаев увеличилось до 200.

Среди заразившихся:

— 47 пенсионеров, все старше 65 лет;

— 11 медиков;

— 11 задействованных на промышленных предприятиях;

— четыре сотрудника образовательных учреждений;

— 16 работников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

— 21 трудящийся на предприятии торговли и общественного питания;

— два кадра предприятий пищевой промышленности;

— два служащих предприятия сферы ЖКХ;

— работник сельскохозяйственного предприятия;

— два сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;

— два работника учреждений культуры и досуга;

— двое занятых в санаториях;

— четыре охранника;

— банковский служащий;

— 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

— трое школьников;

— студент колледжа;

— трое детей до 6 лет;

— 19 незанятых калининградцев.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 10 января на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 473 392 человека, из них выявлено 19 852 случая заражения. 17 999 человек выздоровели, умерли 200. Под медицинским наблюдением остаются 8 088 человек.