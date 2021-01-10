В Калининградской области увеличилось количество летальных исходов из-за COVID-19

Калининград, 10 января. За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 194 новых случая коронавирусной инфекции. 144 человека заразились ОРВИ, 45 пневмонией, еще пять переносят заболевание бессимптомно. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в региональном оперативном штабе. Всего с начала пандемии зафиксировано 19852 подхвативших COVID-19.
Количество летальных случаев увеличилось до 200.
Среди заразившихся:
— 47 пенсионеров, все старше 65 лет;
— 11 медиков;
— 11 задействованных на промышленных предприятиях;
— четыре сотрудника образовательных учреждений;
— 16 работников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
— 21 трудящийся на предприятии торговли и общественного питания;
— два кадра предприятий пищевой промышленности;
— два служащих предприятия сферы ЖКХ;
— работник сельскохозяйственного предприятия;
— два сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;
— два работника учреждений культуры и досуга;
— двое занятых в санаториях;
— четыре охранника;
— банковский служащий;
— 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
— трое школьников;
— студент колледжа;
— трое детей до 6 лет;
— 19 незанятых калининградцев.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 10 января на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 473 392 человека, из них выявлено 19 852 случая заражения. 17 999 человек выздоровели, умерли 200. Под медицинским наблюдением остаются 8 088 человек.