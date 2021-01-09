Калининградца-матершинника задержала Росгвардия за дебош в магазине

Калининград, 9 декабря. Сотрудники Росгвардии задержали неадекватного мужчину, который обматерил сотрудниц одного из местных магазинов. Доставалось при этом не только им, но и всем, кто оказался поблизости, так что продавцы нажали на кнопку тревожной сигнализации.

«Незамедлительно прибыв по данному адресу, росгвардейцы выяснили, что работники торгового зала нажали тревожную кнопку после того, как один из посетителей внезапно начал проявлять агрессию и выкрикивать нецензурные выражения в адрес окружающих. Требование покинуть помещение мужчина не выполнил и продолжил оскорблять персонал», — сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

Просьбам росгвардейцев прекратить сквернословить матершинник также не внял. Им пришлось его задержать. 49-летний нарушитель общественного порядка был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

На произошедшее отреагировали местные жители. Они по-разному трактуют случившееся.

«Я считаю, что ругаться матом в общественных местах неприлично, я сама ругаюсь, но никогда себе такого не позволяла, считаю, что не стоит перегибать палку некоторым личностям», — сообщила корреспонденту ФАН горожанка. «Ну не очень приятно такое, конечно, но по большому счету все равно. Продавцам просто скучно, наверное, а так движ какой-то. Или на мужиков захотели посмотреть, росгвардейцы, все дела», — высказала свое мнение еще одна калининградка.

В пресс-службе управления Росгвардии по Калининградской области сообщают, что инцидент произошел в магазине на проспекте Победы.