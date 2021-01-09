Неравнодушные калининградцы нашли жилье для скитающегося пенсионера

Калининград, 9 декабря. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» помогли найти жилье, одежду и пропитание оказавшемуся в сложной жизненной ситуации пенсионеру. В своем подъезде его нашла местная жительница, о чем сообщила поисковикам.

«В подъезд сегодня вечером прибился пожилой мужчина, на бомжа не похож. Сказал, что опоздал на автобус в Нестеров. Мы его покормили, чай горячий сделали. Дали чуть-чуть денег. Оставить нам его негде. Может вы знаете адреса ночлежек или где такой человек может переночевать. Трезвый, сказал не курит», — попросила помощи она.

Для мужчины тут же организовали сбор необходимых вещей и бытовой техники. Горожане готовы передать пенсионеру новый портфель для документов, телевизор и компьютер. Позже даже появилась девушка, согласившаяся ежемесячно оплачивать для него жилье.

«Ночью, после публикации поста, нам в Instagram пришло сообщение от замечательной девушки по имени Диана. Она предложила найти дедушке комнату, которую готова оплачивать ежемесячно. Такой помощи, если честно, мы просто не ожидали», — пишут в группе отряда «Запад» пораженные волонтеры.

Калининградцы отметили, что знают пенсионера. Оказалось, что он — автор собственной книги под названием «Где моя родина?» и занимался поиском своих родителей, поскольку вырос в детском доме. Попавшим в похожую ситуацию людям он помогал установить происхождение. Горожане отметили, что он занимался историей довоенного Калининграда и работал журналистом в газете.

«Имеет доступ к архивам, печатался в немецких газетах, фотограф, художник, травник. Преподавал немецкий язык в лицее №23 в 2000–2001 годах. Помню, говорил, что сам из области, в разводе, есть дочь, а по какой причине оказался в такой ситуации и забытый близкими, неизвестно. Снимал жилье в обмен на содержание хозяина, иногда проживал у знакомых, друзей…» — сообщают они.

Одна из горожанок отметила, что часто видела пенсионера, находящегося вместе с бомжами, в своем дворе.

«Он говорил, что у него есть, где жить. Много времени проводил у нас, часто с бомжами, иногда заходил к соседке поесть. В отличие от бомжей всегда довольно чистый, на ночь куда-то уходил. Бывало, что был и под градусом, но довольно редко, не курит. Несколько раз забывал свои вещи на лавочке под окнами», — рассказала ФАН местная жительница Ирина Рева.

По ее словам, пенсионер говорил, что у него есть квартира в Нестерове, но почему-то не хотел туда возвращаться. Теперь ему подыщут подходящую работу и помогут вернуться в социум.