Жители Калининграда жалуются на самозахват парковочных мест

Калининград, 9 декабря. Жители улицы Елены Ковальчук пожаловались на самозахват парковочных мест. Они много месяцев оплачивали ремонт пространства под своими окнами, но удобно припарковаться теперь не могут. Их соседи решили установить блокираторы у подъезда.

«Ремонт сделали, и все замечательно, но наши соседи решили, что за этот ремонт платили лишь они, и поставили парковочные ограждения с замками. Это самозахват парковочных мест, незаконное отчуждения земельного участка. Документов никто из таких деятелей на аренду данного места показать не смог, все на словах», — написала в социальной сети жительница Калининградской области.

В комментариях калининградке начали давать советы. Оказалось, что сталкиваются с подобным положением вещей в городе очень многие.

«Надо что-то в замок напихать. Я один раз так сделала. С утра иду, а сосед пилит замок и матерится. И так мне хорошо стало, светло на душе. И весь день провела в прекрасном настроении», — рассказала местная жительница.

Калининградцы считают, что c практикой обустраивания индивидуальных парковочных мест в городе нужно бороться.

«Личные места — это неправильно. Все платят за их уборку и обслуживание, а парковаться могут только избранные. И эти проблемы нужно решать в зародыше, так как потом будет только сложнее», — высказался местный житель.

Нашлись и те, кто выступает за установку блокираторов, поскольку парковочные места во дворе часто занимают приезжающие из других концов города автомобилисты. Находящаяся рядом просторная бесплатная муниципальная парковка им, по всей видимости, куда менее удобна, чем открытый двор, а ведут они себя по отношению к жителям неадекватно, заставляют своими машинами двор, могут запросто встать на тротуаре и не реагировать на замечания.

«Если мы не поставим в своем дворе эти блокираторы, то места займут приезжие, которые едут в парк или покушать в столовую. Вечером до двор даже на такси не заехать! Стоят чуть ли не впритык! И кому тогда делали ремонт? Зачем он был нужен? Или вы такие гостеприимные? Места все были заняты у нас во дворе, и какая-то мадам перегородила тротуар от дома к дому. Я попросил, чтобы не загораживала она проход, потому что люди ходят с детьми и колясками, а она мне «ничего страшного, пройдете». И это нормально?» — возмущается один из заинтересованных собственников жилья.

Ситуацию для ФАН прокомментировал автоэкперт Петр Губенко, юрист центра «АвтоПраво-ОСА». По его словам, чтобы решить проблему, достаточно организовать общее собрание собственников жилья. Он отметил, что управляющая компания в сложившихся обстоятельствах имеет право заявить, что не знает, в каких отношениях находятся собственники, и арбитром выступать не может. Действия можно с ней согласовать, а решение принимать самостоятельно, поскольку здесь важно волеизъявление собственников.

«Такие вопросы принимаются на общем собрании собственников жилья. Кто-то из них может инициировать собрание и сказать, что блокираторы установлены незаконно, и придомовая территория используется нерационально. Как это — кто-то использует, кто-то не может? И на этом собрании может быть принято решение, в том числе и о демонтаже блокировочных устройств», — сообщил эксперт корреспонденту ФАН.

Петр Губенко считает: в такой ситуации можно даже обратиться в суд, но это трудоемкий и финансово затратный процесс. Организовать собрание гораздо проще. Если решение о незаконности установки блокираторов собственники все-таки примут, то в вышестоящие инстанции придется обращаться желающим иметь личные парковочные места. В пользу обращения в суд играет лишь тот фактор, что его решение надежно.

«На собрании нужно спросить: «Чьи блокираторы?». Если кто-то скажет «Мои, они стоят на законных основаниях», запросто можно на этого человека подать в суд, дело выиграть, заставить его снять блокиратор, но это занимает от полугода, а то и больше. Проще провести собрание собственников жилья и на нем принять решение о демонтаже, по крайней мере, все обсудить», — сказал эксперт корреспонденту ФАН.

Часто блокираторы мешают подъезду пожарной техники, скорой помощи. Если этот вопрос касается не только собственников жилья, но и интересов неограниченного круга лиц, тогда, по словам автоэксперта Петра Губенко, следует обратиться с заявлением в прокуратуру. Ведомство вмешается, и ситуация разрешится не в пользу занимающихся самозахватом горожан.

Ранее ФАН уже сообщал о случаях незаконного присвоения мест для парковки. Писало Федеральное агентство новостей и о заполонивших город автохамах.