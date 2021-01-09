Калининградка вытолкала из автобуса пенсионерку в неправильно надетой маске

Калининград, 9 декабря. Пенсионерку выпихнули из автобуса из-за конфликта с кондуктором. Об этом сообщили в одном из популярных городских пабликов.

Транспорт не трогался с места, потому что пожилая женщина отказывалась правильно надеть маску. Перепалка попала на видео. Желающие ехать громко возмущались, пенсионерка молча стояла на своем, ничего не предпринимала и поплатилась за это. Защитное средство на ней было, просто оно не закрывало нос. Судя по кадрам, водитель предложил ей выбирать между выполнением санитарных требований и полицией, его энергично поддержала одна из пассажирок.

«Оденьте нормально маску!», — потребовала она.

Получив категорический отказ в грубой форме, защитница санитарных норм встала и решительно вынесла вещи пенсионерки из салона автобуса, а ее саму вытолкала руками.

«Вперед, я на работу опаздываю», — обосновала она свои действия.

Оказавшейся на улице пожилой женщине просто помахали рукой из-за закрытых дверей. Кондуктор автобуса заметила, что людям старше 65 лет положено быть на самоизоляции.

Ситуацию для ФАН прокомментировал юрист Владислав Мещеряков. По его словам, толкающийся пассажир совершила правонарушение.

«Выталкивать никто никого права не имеет точно, никакого физического и какого-либо другого воздействия к человеку применять. У нас в законодательстве до сих пор не прописано, что это за маски, как их правильно носить. Да, есть региональные законы, но пенсионерка может абсолютно спокойно обратиться в правоохранительные органы. Никто не имеет права никакого физического воздействия на человека оказывать, что бы он не нарушил. Это полномочия полиции», — сообщил эксперт корреспонденту ФАН.

По мнению Владислава Мещерякова, правонарушения, если они есть, с помощью физического воздействия пресекаться не должны. Случившееся в Калининграде он назвал самоуправством.

Ранее ФАН сообщал, что автобусы в самом западном регионе России из-за пассажиров без средств защиты могут часами простаивать в ожидании полицейских. Горожан при этом просят покинуть транспорт. В янтарном крае действует система штрафов за нарушение масочного режима: перевозчика по местным законам имеют право оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей, с горожанина взыскать до 30 тыс. рублей.