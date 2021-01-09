В Калининградской области зарегистрировано 190 новых случаев коронавирусной инфекции

Калининград, 9 января. 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Калининградской области. 154 человека заболели ОРВИ, 25 переносят пневмонию, а 11 не имеют никаких симптомов. Об этом ФАН сообщили в региональном оперштабе.

Среди заразившихся оказалось 64 пенсионера, 32 работающих, а также 20 незанятых. В зоне риска медработники, продавцы, сотрудники автобусов и школьники. В штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией уточняют, что к 9 января коронавирус обнаружился у:

девяти медиков;

девяти работающих на промышленных предприятиях;

четырех сотрудников образовательных учреждений;

девяти водителей транспортных средств;

девяти трудящихся на предприятиях торговли и общественного питания;

семи человек, задействованных в пищевой промышленности;

одного работника сферы ЖКХ;

двух занятых на сельскохозяйственных предприятиях;

двух кадров организаций по оказанию бытовых услуг;

одного сотрудника компании по предоставлению телекоммуникационных услуг;

четырех охранников;

восьми сотрудников банков;

шести учащихся школ;

студентки КГТУ;

двух воспитанников детских садов региона.

На 9 января на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 471 175 человек, из них выявлено 19 658 случаев заражения. 17 808 человек в Калининградской области выздоровели, умерли 196, остаются под медицинским наблюдением 8 555 человек.