Абитуриенты смогут следить за ходом вступительной кампании онлайн

Москва, 6 января. В России утвержден порядок работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Абитуриенты смогут следить за ходом вступительных испытаний в интересующее их образовательное учреждение в Интернете, сообщается в официальном постановлении портала правовой информации.

Поступающие в высшие учебные заведения будут подтверждать свои действия с помощью электронной подписи. Отвечает за работу нового сервиса Министерство цифрового развития, Министерство науки и высшего образования, а также Рособрнадзор.

К июню 2020 года, на момент запуска суперсервиса, у абитуриентов была возможность подать заявления в 54 вуза, а с Нового года этот список расширится как минимум до 135.

Для использования сервиса «Поступление в вуз онлайн» у абитуриента должна быть подтвержденная запись на портале «Госуслуг».

Ранее ФАН сообщал, что переход на онлайн-подачу документов в вузы полностью завершится к 2022 году.