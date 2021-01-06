В Калининградкой области у большинства заболевших коронавирусом выявлено ОРВИ

Калининград, 6 декабря. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщают: опасное заболевание у 179 из 215 новых заразившихся в Калининградской области было выявлено на фоне ОРВИ. Еще у 30 человек обнаружена пневмония, шестеро не имеют никаких симптомов.

Среди новых заболевших коронавирусом четверо учащихся школ, двое воспитанников детских садов, один студент, 16 неработающих, 49 индивидуальных предпринимателей, 12 сотрудников торговли и общественного питания, 16 служащих на транспортных предприятиях, 9 работающих в промышленности, а также охранники, сотрудники банков, гостиниц, учреждений культуры, ЖКХ и других отраслей. Заболело 48 пенсионеров и 23 медицинских работника.

В регионе выявлено 19077 случаев инфицирования коронавирусом.