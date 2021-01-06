В правительстве Калининграда прокомментировали несоблюдение дистанции на катках

Калининград, 6 декабря. В социальных сетях города Калининграда появились сообщения о несоблюдении дистанции на городских катках. Чтобы прокатиться по гладкому льду, горожане простаивают в толпящейся очереди по два часа.

«Стоять в очереди несколько часов ради 40 минут катания, хотя большинство коньки в первый раз видят, гениально», — оценивают подобные действия местные жители. «Такое ощущение, что в первый раз пришли на каток. Саранча!», — говорят они. «Социальная дистанция все», — замечают калининградцы.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе правительства Калининградской области. Там уверяют: она вполне управляемая, и на самом деле большие очереди наблюдаются не везде, хоть моменты пиковой посещаемости и есть. По мнению пресс-секретаря правительства Дмитрия Лыскова, все условия для безопасного катания в городе созданы.

«Разметка есть везде. Где я был, точно. Бывает ли такое, что люди сбиваются в кучу и не соблюдают дистанцию? Наверняка бывает, но это вопрос уже скорее не к организаторам катка, сколько к людям. Я бурного ажиотажа не видел. В какие-то пиковые часы, когда большие компании приходят, наверное, бывает такое, что собирается какое-то количество народу, но катков много, только в одном Калининграде порядка семи. Для маленького города это достаточно большое количество. Есть и крытые, и закрытые. Коллеги с telegram-канала выхватили какую-то пиковую ситуацию, не более того. В целом, ситуация вполне управляемая», — сказал корреспонденту ФАН Дмитрий Лысков.

Пользователи соцсетей подтверждают мнение пресс-секретаря правительства Калининградской области. Большие очереди наблюдаются не везде и не всегда.

«В 10:00 на катке никого не было, катайся сколько влезет», — сообщает местная жительница. «На стадионе «Балтика» поставили открытый каток. Полчаса назад пришел оттуда с детьми, сказать, что какое-то столпотворение, нельзя. Минут 15 простояли», — рассказал корреспонденту ФАН Лысков.

Кое-где так и вовсе выхода на лед можно не ждать, к примеру, в некоторых курортных городах.

«В Зеленоградске нет очереди», — сообщает еще одна любительница развлечений на льду.

Тем не менее, в первые дни праздников на некоторых городских катках было настолько много людей, что калининградцы перешагивали через головы друг друга, чтобы выйти на лед. Об особенно большом столпотворении сообщалось в Московском районе, на улице Интернациональной.

«Там не то что дистанция, там яблоку негде было упасть. После того, как заполучили коньки, стояли с ними в обнимку десять минут. Там не то что негде было сесть, нельзя было встать! Сидели люди буквально друг у друга на головах, один сидит завязывает шнурки вниз головой, второй перешагивает через него, чтобы как-то протиснуться сквозь толпу и выйти на лед», — сообщила местная жительница в Instagram мэра города Елены Дятловой.

Проверить организацию работы городских катков глава администрации Калининграда Елена Дятлова взялась лично. Она прогулялась по городу и посмотрела, соблюдаются ли меры профилактики коронавирусной инфекции, к примеру, в парке Калинина, и опубликовала результаты своих наблюдений в Instagram.

«Сегодня прогулялась по городу и заодно проверила, как организована работа катка в парке Калинина. Посетители проходят строго по очереди небольшими партиями. Работает несколько касс. Без масок не пускают. Везде есть санитайзеры. В очередях стоят согласно разметке на расстоянии 1, 5 метра друг от друга. По громкоговорителям транслируются правила санитарной безопасности и посещения катка. Желающих очень много, поэтому прошу всех с пониманием отнестись к очередям и правилам безопасности», — попросила она калининградцев.

Ранее ФАН сообщал, что самарцам предложили ударить по пандемии коньками. Местные власти всячески пропагандируют здоровый образ жизни и уже создали условия для активного отдыха и зимнего спорта в городе. Для жителей залили более сотни катков, и это стало достойной альтернативой «кучным» посиделкам на фудкорте, корпоративам и другим массовым мероприятиям.