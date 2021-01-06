Возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины до смерти в Калининграде

Калининград, 6 декабря. Следственный комитет России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя поселка Фурмановка под Нестеровым по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть по неосторожности». Об этом ФАН сообщила старший помощник следственного управления регионального СКР Наталья Гацко.

«В новогоднюю ночь подозреваемый у себя в доме по улице Школьной распивал спиртное в компании приятелей. В процессе застолья между ним и одним из гостей вспыхнул конфликт на бытовой почве», — рассказала она корреспонденту ФАН.

Следствие полагает, что калининградец трижды ударил своего приятеля по голове деревянной палкой, погрузил его в садовую тачку и отвез к одному из домов на своей улице. Утром жители поселка обнаружили его мертвым. Исходя из предварительных выводов судебно-медицинской экспертизы, смерть произошла не из-за охлаждения, а в результате черепно-мозговой травмы.

В следственном комитете рассказывают, что приятель собирался довезти избитого друга на тачке домой, но ему не хватило на это сил. Он предполагал, что пострадавший сможет добраться сам.

Обвинения подозреваемому будет предъявлено в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается.