В Калининграде разыскивают ушедшую из дома девушку-подростка

Калининград, 6 декабря. Пятнадцатилетняя жительница Калининграда Анастасия Дусявичюте пропала без вести. Информация об этом размещена в группе поисково-спасательного отряда «Запад». Она была одета в оранжевую куртку, черные штаны и такие же кроссовки.

У девушки каштановые волосы ниже плеч и зеленовато-карие глаза. 4 января около половины шестого вечера она ушла из дома по адресу ул. Восточная, 10 в неизвестном направлении. На указательном пальце ее правой руки шрам около 2 см. На левом запястье сделана татуировка «сердце», на правой ноге набито слово «юность».

Пользователи социальных сетей считают, что девочка просто привлекает к себе внимание и создает лишнюю работу поисковикам. Она пропадает уже второй раз.

«Зла не хватает на таких! Они гуляют, а ребята ищут. Вот что на учет таких не ставят? Работу дают поисковикам, по морозу город прочесывать, — возмущается Сергей Ц. «Второй раз? Внимания хочет», — считает Иван В.

Располагающих информацией о местонахождении ребенка просят сообщить об этом по телефонам 8 4012 508 038, 8 4012 520 444 или звонить в полицию — 02, 102, 112.