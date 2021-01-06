Жителю Калининградской области проломили голову после похода за водкой

Калининград, 5 декабря. В Калининграде волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» объявили об окончании поисков пропавшего 61-летнего мужчины. Он найден мертвым. Дочь погибшего Ирина Какаулина в беседе с корреспондентом ФАН рассказала подробности исчезновения отца. По ее словам, мужчина готовился отмечать день рождения и отправился к соседу за бутылкой крепкого алкоголя.

«Второго числа в пол второго дня папа вышел из дома в домашней одежде. В тапках, куртку накинул на себя и взял с собой бумажник. Он пошел к соседу не пить с ним, а купить у него бутылку водки, потому что магазинов у нас нет в Отрадном. Тот ему продал. Видимо, он его пригласил в гости. Так он рассказал», — сообщила Ирина корреспонденту ФАН.

После Николая Какаулина больше никто не видел. Ирина отправилась к соседу. Он заверил ее, что попрощался с ее отцом в районе 18 часов вечера, выставив его за дверь, но она этому не верит. Такой же версии придерживается следственный комитет, который уже расследует это дело.

«Когда мы к нему зашли, я увидела, что у него на левом виске гематома, такая приличная, как от кулака», — сообщила ФАН Ирина о причинах своего беспокойства.

Мотивы убийства Николая Какаулина и предшествовавшие ему обстоятельства сейчас устанавливаются органами. В доме и машине соседа, продававшего алкоголь, по словам Ирины, оперативники нашли следы крови.

«Я так поняла, они вскрыли гараж. Мне звонит опер и говорит: «В багажнике красное пятно». Ну я все сразу поняла. Потом они зашли в дом. Там тоже кровоподтеки были. Они поняли, что что-то здесь не то, и вызвали следственный отдел по Черняховску. Те приехали со своими приборами, чемоданчиками, вскрыли машину, а там просто все в крови, все залито кровью и особенно много ее было на ручках. Человек пытался открыть дверь, он еще был жив, на ручках машины были его отпечатки! В доме, в мусорке, и на ручках, и на стенах была кровь», — говорит корреспонденту ФАН Ирина Какаулина.

В рамках расследования дела следственным комитетом назначен ряд судебных экспертиз, будут допрошены свидетели. Сам подозреваемый в убийстве, как сообщает пресс-секретарь следственного комитета Наталья Гацко, от дачи показаний отказался. Ирина Какаулина рассказывает, что в деревне о ее отце всегда отзывались хорошо.

«У него нет практически черепа, как мне рассказали в морге. Мы здесь 23 года живем, и папу все уважали!» — говорит женщина.

По словам Ирины, ее отец не дожил до пенсии всего полгода. Она рассказывает: Какаулин был добрым, неконфликтным, трудолюбивым человеком, занимался скотоводством. Жители поселка Отрадное были о нем хорошего мнения.

Происшествие ФАН прокомментировали в региональном следственном комитете. Там подозревают, что Николая Какаулина ударили по голове шесть раз подряд. Сосед, который продал ему бутылку водки перед смертью, уже задержан.

«По версии следствия, днем 2 января текущего года подозреваемый, находясь в поселке Отрадное Озерского района в принадлежащем ему доме, который мужчина использовал как дачу, нанес не менее шести ударов в область головы 61-летнему местному жителю. От полученных травм мужчина скончался. Далее, как полагает следствие, подозреваемый, желая скрыть следы совершенного преступления, перевез тело убитого и спрятал его под автомобильным мостом через реку Удельная в Озерском районе», — сообщила корреспонденту старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области.

В ближайшее время следствие решит вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФАН сообщал, что региональный следственный комитет перенаправил в суд дело в отношении насильника 11-летней падчерицы в Калининграде. Девочке сделали аборт по медицинским показаниям. Преступник отказался от дачи показаний, но его дело рассмотрят по существу.