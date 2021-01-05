Играющая в снегу трехлапая выдра в зоопарке Калининграда умилила пользователей Сети

Калининград, 5 декабря. Трехлапая выдра Карибо из калининградского зоопарка радуется выпавшему снегу. Видео с ней появилось в социальных сетях и вызвало всеобщее умиление. Кадры получили больше 20 тысяч просмотров.

«Какая славная!», — написали горожане. «Милота», — высказались они.

ФАН узнал, что Карибо регулярно получает сбалансированный корм из мяса и рыбы и обитает в специально отстроенном для нее вольере.

«Выдра появилась в зоопарке в 2015 году, в Нестеровском районе она попала в браконьерскую петлю. Местный житель ее нашел, вытащил и отвез в ветклинику. Она довольно долго просидела в западне, и ей пришлось ампутировать лапу. Житель держал ее у себя, а потом позвонил в зоопарк. Мы за ней приехали, забрали ее, и она жила у нас. В 2018 году для выдры специально оборудовали бассейн, сделали ей вольер, и она туда благополучно переехала. Сейчас она продолжает жить в зоопарке. Выпустить ее в дикую природу невозможно, потому что у нее три ноги», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь калининградского зоопарка Екатерина Михайлова.

Ранее ФАН сообщал, что амурские рабочие спасли детеныша выдры от смерти. Они нашли замерзающее животное на берегу реки Буреи. Теперь оно живет в гараже неравнодушных людей, которые также приютили беременную олениху, енота и ламу.