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Калининградец слепил снеговика на крыше своего BMW и проехался по городу

Калининградец слепил снеговика на крыше своего BMW и проехался по городу

Калининград, 5 января. Местный житель украсил крышу своего BMW снеговиком и выехал на проезжую часть. Об этом рассказали калининградцы в социальных сетях. Они сняли произошедшее на видео.

Калининградец установил снеговика на крыше своего BMW

Ролик уже получил больше 30 тыс. просмотров. Подобное поведение не вызывает восторга у горожан. 

«Это неуместный юмор, который может закончиться трагедией, когда этот «снеговик» попадет кому-то в лобовое… Мозги надо включать…», — пишет Серей. С. 

«При резком торможении этот снеговик слетит ему на лобовое, перекрыв обзор», — возмущается Константин К. 

Калининградец установил снеговика на крыше своего BMW

Ситуацию для ФАН прокомментировал автоэксперт Петр Губенко, юрист общественной организации «Общая защита прав автомобилистов АСА». 

«В данном случае действует раздел правил дорожного движения о перевозке грузов, гл. 23. Груз должен быть закреплен исключающим возможность падения, причинения опасности образом и не выступать за габариты транспортного средства. Если эти требования соблюдены, тогда в принципе можно хоть елку, хоть снеговика возить. Если нет, водитель должен понести ответственность по ст. 12.21 ч. 1 КоАП РФ. Ему грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей», — сообщил эксперт ФАН. 

Ранее ФАН сообщал о том, что представители ГИБДД неохотно реагируют на сообщения жителей о нарушениях ПДД в социальных сетях. 

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