Калининградец слепил снеговика на крыше своего BMW и проехался по городу

Калининград, 5 января. Местный житель украсил крышу своего BMW снеговиком и выехал на проезжую часть. Об этом рассказали калининградцы в социальных сетях. Они сняли произошедшее на видео.

Ролик уже получил больше 30 тыс. просмотров. Подобное поведение не вызывает восторга у горожан.

«Это неуместный юмор, который может закончиться трагедией, когда этот «снеговик» попадет кому-то в лобовое… Мозги надо включать…», — пишет Серей. С.

«При резком торможении этот снеговик слетит ему на лобовое, перекрыв обзор», — возмущается Константин К.

Ситуацию для ФАН прокомментировал автоэксперт Петр Губенко, юрист общественной организации «Общая защита прав автомобилистов АСА».

«В данном случае действует раздел правил дорожного движения о перевозке грузов, гл. 23. Груз должен быть закреплен исключающим возможность падения, причинения опасности образом и не выступать за габариты транспортного средства. Если эти требования соблюдены, тогда в принципе можно хоть елку, хоть снеговика возить. Если нет, водитель должен понести ответственность по ст. 12.21 ч. 1 КоАП РФ. Ему грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей», — сообщил эксперт ФАН.

Ранее ФАН сообщал о том, что представители ГИБДД неохотно реагируют на сообщения жителей о нарушениях ПДД в социальных сетях.