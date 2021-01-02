Антон Алиханов рассказал, в какие города Калининградской области стоит поехать

Калининград, 2 января. Антон Алиханов рассказал, какие города Калининградской области стоит посетить на каникулах. В своем Instagram он опубликовал список мест для путешествий.

Калининградцам и гостям города предлагается отправиться, к примеру, в Советский городской округ. Там можно найти красивейший мост королевы Луизы, который проходит через реку Неман, дом, где родился Армин Мюллер-Шталь — здание признано одним из самых красивых в Калининградской области — и полуразрушенный замок Тильзит. Значительная часть немецкой застройки города сохранена, а это значит, что здесь есть возможность стать немного ближе к истории.

Город Гусев в Калининградской области полон красивейших памятников и славится своим убранством. Его украшает праздничная центральная площадь, на которой находится расположен храм Всех Святых.

Здесь находится историко-краеведческий музей им. Александра Иванова, Дом офицеров и другие достопримечательности.

В поселке Железнодорожный Калининградкой области сохранилась атмосфера старинного прусского городка. У гостей города есть возможность подняться на сорокаметровую Гердауэнскую кирху, посетить руины немецкого замка и поужинать в местном кафе.

В Черняховске Калининградской области находится музей истории Яновского. В нем представлены предметы быта и оружие древних пруссов, экспонаты времен Первой мировой войны, керамические, бронзовые изделия, немецкий фарфор и многое другое.

В этом же городе находится тридцатиметровая «Башня Бисмарка», замок Георгиенбург XIV века.

В поселке Токаревка Нестеровского городского округа расположен красивейший железнодорожный мост. Его высота составляет 25 метров. Он примечателен тем, что на нем сохранились разные виды рельсов, в том числе немецкие.

От себя лично губернатор Калининградской области рекомендует посетить город Неман.

Ранее ФАН публиковал праздничную новогоднюю афишу для горожан и гостей города. На каникулах в регионе работают музеи, театры и выставки.