В Калининградской области отец разрешил детям рискнуть жизнью на опасных волнорезах

Калининград, 2 января. Местные жители сняли на видео прогулку мужчины с двумя детьми. Они лазили по волнорезам, расположенным вдоль кромки моря, и могли в любой момент сорваться в холодную воду.

Калининградцы отметили безрассудство взрослого. По их мнению, таким образом он провоцирует детей совершать опасные прогулки без него.

«А потом дети поймут, что так папка разрешал, и пойдут одни…» — написал горожанин.

«В этом видео все прекрасно, я считаю. Только волны хорошей не хватает», — высказался еще один местный житель.

Ролик получил больше десяти тысяч просмотров в социальной сети. Для ФАН происшествие прокомментировал юрист Глеб Подъяблонский.

«Отца можно привлечь к ответственности за ненадлежащий надзор за ребенком, но это очень спорный вопрос. С моей точки зрения, затея глупая, потому что бремя содержания детей возложено на него, государство практически никак не помогает в данной области. Если есть обязанности, то должны быть и права», — сказал он корреспонденту.

По его мнению, раз отец считает возможным со своими детьми там находиться, значит, он счел это правильным, и исходить нужно из обстоятельств, а общество в процесс воспитания вмешиваться не должно, поскольку ответственности за судьбу детей не несет.