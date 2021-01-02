Пятитысячная купюра стала причиной конфликта в калининградском автобусе

Калининград, 2 января. Кондуктор нахамила местной жительнице за попытку оплатить проезд купюрой в пять тысяч рублей. Об этом рассказала очевидица в социальных сетях.

«Кондуктор высказался следующим образом: 1) Что она не обязана давать пассажиру сдачу с такой суммы. 2) Что перед началом рабочего дня им совершенно не дают размен. 3) Что с такой суммой она вообще не должна была заходить в автобус», — возмутилась девушка.

Калининградцы ее не поддержали. По их мнению, отсутствие мелких денег перед посадкой в автобус — проявление бескультурья.

«Пора обязать граждан разменивать деньги перед поездкой, как в других цивилизованных странах!» — написала горожанка под постом.

«Во многих странах не дают даже сдачу. Проезд, допустим, три, а у человека пять, так вот, сдачу ему никто не даст! Или же вообще, как в Польше надо покупать отдельно билеты и самим пропечатывать их на входе в валидатор…» — высказалась пользовательница соцсетей.

Кое-кто, правда, подумал, что комментарии под постом заказала компания «Зеленоградск-Транс».

«Судя по отзывам, конторка «Зеленоградск-Транс» дала задание своим сотрудникам оплевать пост… Граждане кондукторы и водители, с вами уже провели занятия по новым правилам перевозки пассажиров, которые начали действовать с 01.01.2021? Учите матчасть и не пишите бред», — высказался калининградец.

Точку зрения горожанина поддержал юрист Владислав Мещеряков, руководитель фирмы «Мещеряков и партнеры».

«Я думаю, что это неправомерно. Предприятия транспорта — это тот же поставщик услуг. Чем магазин отличается? Им же тоже не хочется бегать разменивать. Если кто-то занимается розничной торговлей, мелкой торговлей, это те же самые проблемы. Так до дурдома можно дойти! Выходят на рейс, пусть обеспечивают своих сотрудников разменом, они должны и обязаны его иметь. Купюра в пять тысяч рублей — это денежный знак страны, Российской Федерации!» — сказал эксперт ФАН.

Предложение пользователей установить в России «европейские» порядки он посчитал глупым и далеким от реальности.